无需俯身即可吸乳

得益于采用可让您直立而无需前倾的设计，在吸奶时让您感觉放松。无需前倾，实验表明，可保持舒适的吸奶姿势*。根据 20 名参与者的产品临床试验结果（2019 年）；其中有 90% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（单边电动吸乳）；95% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（双边电动吸乳）。