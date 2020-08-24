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灵感源自宝宝，便利献给妈妈
灵感源自宝宝的自然吸吮，在吸力和乳头刺激之间达到出色平衡，带您进入吸乳新纪元。飞利浦新安怡电动吸乳器可保持出色的乳汁流速，并根据您的乳头大小和形状轻柔贴合
两个装
接电源线使用
采用模拟母乳的护垫，正如宝宝一般吮吸，需时更少，吸乳更多*。可以在刺激模式和吸乳模式之间无缝调整，只需施加适当量的乳头刺激和吸力，即可获得理想的乳汁流速。根据乳汁流量起始时间（排乳反射 - MER 时间）得出的结果。*
均码，适合所有乳头。由于每一位妈妈的乳头形状和大小都有所不同，硅胶护垫可轻柔地伸缩并适合您的乳头。它适合 99.98% 的乳头大小*（最大可达 30 毫米）。
得益于采用可让您直立而无需前倾的设计，在吸奶时让您感觉放松。无需前倾，实验表明，可保持舒适的吸奶姿势*。根据 20 名参与者的产品临床试验结果（2019 年）；其中有 90% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（单边电动吸乳）；95% 的参与者可以找到舒适的吸奶姿势（双边电动吸乳）。
根据 20 名参与者（荷兰，2019 年）参加的乳汁流量喂养起始时间临床试验（排乳反射 - MER 时间）与 9 名参与者（荷兰，2018 年）参加的有关其他飞利浦上一代吸乳器技术可行性研究的 MER 时间相比较的结果
1) Mangel 等，母乳喂养困难、母乳喂养持续时间、孕妇体重指数和乳房解剖学：它们是否相关？母乳喂养医学，2019 年（109 名参与者，以色列）；(2) Ziemer 等，哺乳第一周的皮肤变化和乳头疼痛。
《产科、妇科与新生儿护理杂志》（1993 年），（20 名白种人参与者，美国）；(3) Ramsay 等，《用超声成像重新定义人类哺乳期乳房的解剖学》（2005 年）（28 名参与者，澳大利亚）。
根据 20 名参与者参加的 1k 护垫临床试验调查问卷结果（荷兰，2019 年）
不含双酚 A 的吸乳器：仅与接触母乳的奶瓶和其他部件相关，遵循欧盟规定 10/2011