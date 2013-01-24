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Philips Avent

学饮杯

SCF600/22
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  • 随时轻松保持卫生 随时轻松保持卫生 随时轻松保持卫生
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    Philips Avent 学饮杯

    SCF600/22

    随时轻松保持卫生

    飞新浦新安怡学饮杯系列帮助您的宝宝从奶瓶饮食阶段，轻松地学习转换至杯子饮用阶段。翻转式杯盖随时保持吸嘴的卫生与清洁。学饮杯具有出众的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。 查看所有优势

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    Philips Avent 学饮杯

    随时轻松保持卫生

    飞新浦新安怡学饮杯系列帮助您的宝宝从奶瓶饮食阶段，轻松地学习转换至杯子饮用阶段。翻转式杯盖随时保持吸嘴的卫生与清洁。学饮杯具有出众的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。 查看所有优势

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    飞新浦新安怡学饮杯系列帮助您的宝宝从奶瓶饮食阶段，轻松地学习转换至杯子饮用阶段。翻转式杯盖随时保持吸嘴的卫生与清洁。学饮杯具有出众的防溢漏效果，无论是摇晃还是抛到空中，不但不会漏出，而且还不影响啜饮。 查看所有优势

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      随时轻松保持卫生

      防溢漏，方便啜饮

      • 200mlx2
      • 软嘴（6 个月以上）
      • 对装，带把手
      专利设计防溢漏阀门软式吸嘴

      专利设计防溢漏阀门软式吸嘴

      飞利浦新安怡软嘴杯配有专利阀门，可控制流速，确保无溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系

      柔软、灵活的吸嘴，帮宝宝轻松迈出第一步

      柔软、灵活的吸嘴，帮宝宝轻松迈出第一步

      柔软，灵活的吸嘴帮助宝宝轻松从母乳/奶瓶喂养习惯转换到杯子饮水学习阶段

      手柄呈曲线形状，适合小手舒适抓握

      手柄呈曲线形状，适合小手舒适抓握

      手柄采用专门的曲线形状，适合小手舒适抓握。由于手柄方便拆装，因此杯子可带或不带手柄使用。

      杯子上有测量刻度

      杯子上有测量刻度

      杯子上有测量刻度，制作婴儿饮品更轻松

      翻转顶盖可保持吸嘴清洁

      翻转顶盖可保持吸嘴清洁

      翻转顶盖是您的卫生保证，确保不论在家还是外出，奶嘴始终清洁。

      完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用

      完全可以与整个飞利浦新安怡系列产品互换使用

      杯子、吸嘴和手柄可与整个飞利浦新安怡系列一起使用，可直接对接吸乳器，或在哺喂时用奶嘴来替代吸嘴。吸嘴和手柄也可安装到奶瓶上，以帮助宝宝从奶瓶喂养轻松过渡到杯子喂养

      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

      可对整个杯子进行消毒，以确保清洁

      杯子部件很少，清洁和组装更方便

      杯子部件很少，清洁和组装更方便

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        6 个月以上
        英国
        软嘴
        2  件

      • 包装内物品

        无烤花杯 200 毫升/7 安士
        2  件
        翻转顶盖
        2  件
        训练把手
        2  件

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