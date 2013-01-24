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Philips Avent VIA

新安怡注奶杯

SCF616/05
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    Philips Avent VIA 新安怡注奶杯

    SCF616/05

    飞利浦新安怡储存杯组可轻松储存母乳

    飞利浦新安怡储存杯组是一款节约空间的多功能母乳储存杯组，能够完全满足宝宝的成长所需。使用同一个杯子为宝宝储存母乳以及婴儿食物。适用于所有飞利浦新安怡吸乳器和奶嘴。 查看所有优势

    Philips Avent VIA 新安怡注奶杯

    飞利浦新安怡储存杯组可轻松储存母乳

    飞利浦新安怡储存杯组是一款节约空间的多功能母乳储存杯组，能够完全满足宝宝的成长所需。使用同一个杯子为宝宝储存母乳以及婴儿食物。适用于所有飞利浦新安怡吸乳器和奶嘴。 查看所有优势

    飞利浦新安怡储存杯组可轻松储存母乳

    飞利浦新安怡储存杯组是一款节约空间的多功能母乳储存杯组，能够完全满足宝宝的成长所需。使用同一个杯子为宝宝储存母乳以及婴儿食物。适用于所有飞利浦新安怡吸乳器和奶嘴。 查看所有优势

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      • 240 毫升
      防漏旋紧系统

      防漏旋紧系统

      可安全存放和携带

      存放为宝宝食物

      在飞利浦新安怡母乳储存杯中存放您珍贵的母乳或宝宝的食物。您可以将食物存放在冰箱或冷冻室内。

      外出时携带为宝宝食物

      非常适合在外出时使用。您可以在外出时轻松地携带宝宝的食物。

      可与飞利浦新安怡母乳储存杯一起使用

      母乳储存杯盖可与飞利浦新安怡母乳储存杯一起使用。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        • 0-6 个月
        • 0 至 6 个月
        • 6 至 12 个月
        England

      • 包装内物品

        储存杯（240 毫升/8 安士）
        5 pcs
        不含双酚 A*

      • 便利性

        旅行便携型
        设计精巧

      • 功能

        防溢漏
        Y
        旋紧杯盖
        Y
        方便存放
        存放/冷冻母乳和食物

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