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Philips Avent

软嘴杯

SCF750/00
Avent
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  • 从奶瓶轻松过渡到水杯 从奶瓶轻松过渡到水杯 从奶瓶轻松过渡到水杯
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    Philips Avent 软嘴杯

    SCF750/00

    从奶瓶轻松过渡到水杯

    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF750/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥78.00
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    Philips Avent 软嘴杯

    从奶瓶轻松过渡到水杯

    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF750/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

    从奶瓶轻松过渡到水杯

    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF750/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥78.00
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    这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF750/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势

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      从奶瓶轻松过渡到水杯

      防溢漏、方便啜饮的软嘴杯

      • 200 毫升
      • 软嘴（6 个月以上）
      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      所有部件均可用洗碗机清洗，清洁起来很方便

      专利设计防溢漏阀门软式吸嘴

      专利设计防溢漏阀门软式吸嘴

      飞利浦新安怡软嘴杯配有专利阀门，可控制流速，确保无溢漏，即便奶瓶倒置或侧放也没有关系

      此杯由不含双酚 A 的材料制成

      此杯由不含双酚 A 的材料制成

      这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。

      杯子上有测量刻度

      杯子上有测量刻度

      柔软、灵活的软嘴，帮宝宝轻松实现第一口啜饮

      柔软、灵活的软嘴，帮宝宝轻松实现第一口啜饮

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        6-12 个月以上
        软嘴
        1  件
        中国
        产品重量
        0.118  千克
        手柄
        1  件
        杯（200 毫升/7 安士）
        1  件

      • 重量和尺寸

        小包装盒中的彩盒数
        6  件

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        76（深）X 112（宽）X 168（高）  毫米
        净产品尺寸（不含附件）
        76（深）X 112（宽）X 130（高）  毫米

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