从奶瓶轻松过渡到水杯
这款飞利浦新安怡软嘴杯 SCF750/00 不含双酚 A，具有卓越的防溢漏效果，无论是在家，还是外出使用，都没有问题，并且便于宝宝吮吸。带阀门的软嘴同样适合于奶瓶，因此也具有防溢漏效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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发育阶段
重量和尺寸
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