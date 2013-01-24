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九安士自然啜饮杯（紫）

SCF782
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  • 有助于过渡到成人的饮水方式 有助于过渡到成人的饮水方式 有助于过渡到成人的饮水方式
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    Philips Avent 九安士自然啜饮杯（紫）

    SCF782

    有助于过渡到成人的饮水方式

    这款突破性的飞利浦新安怡啜饮杯 SCF782/15 帮助您的学步期宝宝轻松自如地过渡到成长饮用。唇控式无溢漏阀门，如同成人的杯子，可以围绕杯口边缘饮用 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥118.00
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    有助于过渡到成人的饮水方式

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      有助于过渡到成人的饮水方式

      学步期宝宝成长的理想过渡杯

      • 260 毫升
      • 9 安士
      • 9 个月以上的宝宝
      如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用

      如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用

      这款无软嘴杯如同成人的杯子，可以 360° 围绕杯口边缘饮用。

      有利于口腔健康发育*

      有利于口腔健康发育*

      这款无软嘴杯的设计有利于牙齿健康生长。

      唇控技术

      唇控技术

      此款无软嘴杯具有出众的唇控阀，因此可确保儿童口唇贴压到杯口边缘时，液体才会流动。啜饮时，阀门会自动关闭，让您无需担心溅漏或者搞到一团糟。

      把手为宝宝提供各种抓握方式

      把手为宝宝提供各种抓握方式

      此学饮杯具有集成式把手，通过其容器或易于使用的把手为您的宝宝提供各类抓握方式。

      具有卫生保护顶盖，确保杯子保持洁净

      具有卫生保护顶盖，确保杯子保持洁净

      无论在家或外出时使用，均可持久保持杯子清洁。

      此杯由不含双酚 A 的材料制成

      此杯由不含双酚 A 的材料制成

      这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。

      可放心用洗碗机清洗

      可放心用洗碗机清洗

      此杯的部件可方便放心地用洗碗机清洗。请拆开杯子并用洗碗机清洗，或用肥皂水手洗。

      学饮杯根据孩子的成长发育而设计

      学饮杯根据孩子的成长发育而设计

      我们支持儿童走向独立饮用的历程，帮助宝宝从母乳或奶瓶喂养轻松过渡到使用敞口杯。根据医疗保健专业人士的建议，我们的奶嘴、软嘴和硬嘴、吸管和 360° 饮用环的各种不同解决方案根据儿童的成长发育而设计，促进他们新习得的原动力和饮用技能。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        9 个月以上
        印度尼西亚

      • 包装内物品

        容器
        1  件
        带把手的螺旋盖
        1  件
        阀门系统（3 个部件）
        1 套
        用户手册
        1  件

      • 物流信息

        装置尺寸
        114 毫米（长） x 77 毫米（宽） x 113 毫米（高）  毫米
        包装尺寸 - 欧洲版
        114 毫米（长） x 85 毫米（宽） x 177 毫米（高）  毫米
        包装尺寸 - 美国版
        114 毫米（长） x 85 毫米（宽） x 162 毫米（高）  毫米

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          奖项

          • 77% 接受调查的儿科牙医认可此杯可令口腔健康发育（2016 年 4 月于美国进行独立在线调查）
          • 72% 接受调查的儿科牙医建议采用唇控技术（2016 年 4 月于美国进行独立在线调查）