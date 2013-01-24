搅拌，存储，哺喂
无论身在何处，您随时可以用飞利浦新安怡迷你搅拌机和喂养套装 SCF860/23 为宝宝准备适合其成长阶段的健康食品。该搅拌机尤其适合搅拌水果和蒸煮过的蔬菜，或谷物、坚果，甚至熟肉。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
搅拌，存储，哺喂
无论身在何处，您随时可以用飞利浦新安怡迷你搅拌机和喂养套装 SCF860/23 为宝宝准备适合其成长阶段的健康食品。该搅拌机尤其适合搅拌水果和蒸煮过的蔬菜，或谷物、坚果，甚至熟肉。 查看所有优势
搅拌，存储，哺喂
无论身在何处，您随时可以用飞利浦新安怡迷你搅拌机和喂养套装 SCF860/23 为宝宝准备适合其成长阶段的健康食品。该搅拌机尤其适合搅拌水果和蒸煮过的蔬菜，或谷物、坚果，甚至熟肉。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
搅拌，存储，哺喂
无论身在何处，您随时可以用飞利浦新安怡迷你搅拌机和喂养套装 SCF860/23 为宝宝准备适合其成长阶段的健康食品。该搅拌机尤其适合搅拌水果和蒸煮过的蔬菜，或谷物、坚果，甚至熟肉。 查看所有优势
此产品不含 BPA
您可以立即动手制作。食品制作手册将指导您为成长中的宝宝制作健康食品。
新鲜、健康、易于自制的婴儿食物。哺喂固体食物的第一步。
准备：飞利浦新安怡迷你搅拌机和湿磨功能让您能够根据宝宝的喜好轻松制作天然、健康的食品。储存：可以使用稳固、可叠放的杯将食物存放在冰箱或冷冻室中。喂养：无论在家还是外出，您的宝宝都能享受到您准备的新鲜食物。不仅如此，您还可以将食物放在储存杯中用飞利浦新安怡奶瓶/婴儿食物加热器加热。
技术规格
材料
重量和尺寸