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Philips Avent

健康蒸制搅拌辅食机

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    Philips Avent 健康蒸制搅拌辅食机

    SCF862

    轻松实现健康辅食喂养

    轻松实现辅食喂养 3 部曲：烹煮、搅拌与喂食。蒸制确保原料均匀加热，确保营养成分、口感和汤汁得以保留，搅拌后辅食营养又健康。巧妙便捷设计，让辅食制作方便简单也易于清洁。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

    Philips Avent 健康蒸制搅拌辅食机

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      技术规格

      • 重量和尺寸

        产品尺寸
        280（宽）x 204（高）x 148（深）  毫米
        电压
        220 伏  伏
        阶段
        • 1 岁以上
        • 6 至 12 个月
        • 6 个月以上
        电线长度
        80  米
        功率
        300  瓦
        中国
        产品重量
        1.44  千克
        频率
        50  赫兹
        安全
        搅拌杯锁定切换，使用更安心

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸
        300（宽）x 260（高）x 210（深）  毫米
        水箱容量
        180 毫升
        搅拌杯容量
        1050 毫升，400 毫升（适合搅拌食物）
        颜色
        自然白/薄荷
        食物篮容量
        720 毫升

      • 包装内物品

        刮铲
        1 件
        健康蒸制搅拌辅食机
        1 件
        食物篮
        1  件

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