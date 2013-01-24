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Philips Avent

新安怡 安心系列手动吸乳器

SCF900/13
Avent
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    Philips Avent 新安怡 安心系列手动吸乳器

    SCF900/13

    简单高效

    飞利浦新安怡安心系列手动吸乳器 SCF900/13 带来简单高效的体验，满足您和宝宝的需求

    官方建议零售价: ￥189.00
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      技术规格

      • 瓶颈大小

        标准口径
        Y
        中国

      • 包装内物品

        奶瓶架/漏斗盖
        1  件
        螺旋盖
        1  件
        母乳储存密封垫
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        手动吸乳器
        1  件

      • 包装内物品

        储奶容器（120 毫升/4 安士）
        1  件

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