简单高效
飞利浦新安怡安心系列手动吸乳器 SCF900/13 带来简单高效的体验，满足您和宝宝的需求
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
简单高效
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简单高效
飞利浦新安怡安心系列手动吸乳器 SCF900/13 带来简单高效的体验，满足您和宝宝的需求
手柄根据人体工程学设计，因此更省力、轻松吸乳
吸力强度经优化设计，可确保舒适和高效
飞利浦新安怡吸乳器柔软的硅胶花瓣垫紧密贴合乳房，并轻柔地按摩乳头周围的区域，刺激乳汁快速分泌
轻巧便携式是您外出时的理想之选。
轻松吸乳和存储。使用存储杯盖，可将吸出的母乳直接存储在冰箱中，保持母乳新鲜度。
吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作