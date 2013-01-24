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Philips Avent

刚出生的宝宝 Combi Set

SCF997
Avent
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  • 安全且呵护皮肤 安全且呵护皮肤 安全且呵护皮肤
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    Philips Avent 刚出生的宝宝 Combi Set

    SCF997

    安全且呵护皮肤

    由于宝宝的免疫系统不成熟，其脆弱的皮肤不能承受含有过多化学成份的产品。新安怡开发了具有舒适配方、均衡的 PH 值和自然提取物的护肤产品，可以确保宝宝皮肤得到高度呵护。

    官方建议零售价: ￥99.00
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    Philips Avent 刚出生的宝宝 Combi Set

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      有助于长效滋润，呵护宝宝皮肤的健康

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      均衡的 PH 值与宝宝的皮肤相当

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      有助于保持湿润，增强免疫力，身体更健康

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      能通过微生物测试表明不含防腐剂

      能通过微生物测试表明不含防腐剂

      安全防腐和低刺激

      安全防腐和低刺激，确保配方安全

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月
        中国

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