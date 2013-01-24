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Philips Avent

家用数字温度计套装

SCH540/00
Avent
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    Philips Avent 家用数字温度计套装

    SCH540/00

    轻柔而准确

    帮助您在安静状态下给宝宝测量体温。安抚奶嘴温度计 SCH540/00 使用的护罩和奶嘴与新安怡六孔奶嘴相同，可使宝宝轻松地适应测温。

    官方建议零售价: ￥299.00

    Philips Avent 家用数字温度计套装

    轻柔而准确

    帮助您在安静状态下给宝宝测量体温。安抚奶嘴温度计 SCH540/00 使用的护罩和奶嘴与新安怡六孔奶嘴相同，可使宝宝轻松地适应测温。

    轻柔而准确

    帮助您在安静状态下给宝宝测量体温。安抚奶嘴温度计 SCH540/00 使用的护罩和奶嘴与新安怡六孔奶嘴相同，可使宝宝轻松地适应测温。

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    帮助您在安静状态下给宝宝测量体温。安抚奶嘴温度计 SCH540/00 使用的护罩和奶嘴与新安怡六孔奶嘴相同，可使宝宝轻松地适应测温。

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      轻柔而准确

      将数字温度计和安抚奶嘴温度计相结合

      电池电量不足指示灯

      电池电量不足指示灯

      随附新安怡六孔安抚奶嘴

      让您的宝宝轻松适应奶嘴形状。

      选择并调整测温方法来适应宝宝

      无论是采用口腔、轴向（腋下）还是直肠式（肛门）测温方法，飞利浦新安怡体温计都能准确方便地测量宝宝的体温。

      专门设计的安抚奶嘴温度计

      从安抚奶嘴到测温，实现轻松过渡。

      技术规格

      • 原产地

        中国制造
        • 体温计
        阶段
        • 0 至 6 个月
        • 6 至 12 个月
        电池支持的播放时间
        &gt;100  小时
        电池类型
        LR41
        电池数
        每个温度计 1 节电池

      • 技术规格

        操作温度范围
        32-42.9  °C

      • 附件

        用户手册

      • 技术规格

        精确度
        35-42 +/- 0.1  °C
        测温时间
        • 水中（沐浴）测温：10 秒 ±3 秒
        • 口腔/直肠测温：25 秒 ±10 秒
        • 腋下测温：60 秒 ±10 秒

      • 便利性

        自动关熄功能
        英国制造
        • 安抚奶嘴

      • 便利性

        弹性奶嘴
        适合新生儿
        清晰的体温显示
        电池状态指示

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