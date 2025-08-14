SDO701DSACEA/93
自动开关门
SDO701 采用双平面极简设计。靠近时，氛围灯亮起，自动识别开门。踏入门内时，“欢迎回家”投影随之亮起。进入后，门自动关闭并上锁，具备防夹检测功能，运行顺畅且安全。
单扇门（960*2250 毫米）
5 毫米航空铝
1 毫米镀锌板
采用 10 厘米加厚门扇，搭配 5 毫米精雕铝板、航空级铝型材框架及蜂窝铝填充。整门重量超 100 公斤，坚固、抗冲击。隐藏式合页设计使门体闭合更紧密，精钢打造的霸王连体锁配合超C级的锁芯，防撬、防技术开启。
加厚门扇与加重门体结合主体材质，增强物理降噪效果。升级的 U 型门板、环绕式气囊胶条和超静音电机可优化隔音性能。还可通过 App 设置静音模式，并结合机械结构强化隔音效果。
可在 App 端设置一次性密码，有效期为 30 分钟。也可设置周期性密码，即每周特定时间段内可重复使用的密码。还可设置时段密码，在指定时间范围内有效。
30 天：数据来源于 Shenzhen Yo Wong Smart Control Technology Co., Ltd. 内部实验室。
4 级：依据 GB17565-2022 标准，4 级防盗门的定义为门扇厚度不小于 8 厘米，门扇面板厚度不小于 1.0 毫米。
1 米：雷达传感器的最远侦测距离为 1 米。徘徊报警功能默认关闭，可通过 Philips Smart Door App 启用，并在 App 端调整徘徊侦测灵敏度。高灵敏度下感应距离为 1 米，低灵敏度下为 0.5 米，徘徊时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。