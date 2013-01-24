SDR701 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效杀灭细菌，消毒率高达 99.99%。此外还配备两个除螨仪，能有效去除衣物上的螨虫。
消毒除螨功能开启后，37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭，避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒除螨”键，则进入预约模式，将延迟 8 小时后自动进行消毒除螨，享受高效便捷的晾衣生活。
SDR701 配置 2 根衣杆和 2 根被杆，单杆长 2.2 米，衣服、被褥专杆晾晒，拥有晾晒大空间。衣杆的挂孔间距采用科学分布，让衣服之间拥有充足通风和日照，让衣物晾晒更均匀。
绑定 APP 后，您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如：上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令，还可以通过 APP 查看历史消息，让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。
当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。
手机 APP 或者遥控器上轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。
3 根母婴杆设计，可夹可挂方便实用，母婴夹处于消毒灯下方，对婴儿衣物、内衣等均可进行更有效的除螨消毒，呵护您和孩子贴身健康。
剪刀架上下三角结构设计，更稳定平衡性加倍，整机采用铝材，铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质，质感精致不生锈，为你带来安全稳定的晾晒体验。
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