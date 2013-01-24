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智能晾衣架

SDR701PASW/93
  • 品质生活“净”化论 品质生活“净”化论 品质生活“净”化论
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    智能晾衣架

    SDR701PASW/93

    品质生活“净”化论

    SDR701 拥有消毒、除螨、遇阻即停等功能，为您带来舒适无忧的晾衣体验，此外，SDR701 还支持 APP 无线操控，操控更便捷。 查看所有优势

    智能晾衣架

    品质生活“净”化论

    SDR701 拥有消毒、除螨、遇阻即停等功能，为您带来舒适无忧的晾衣体验，此外，SDR701 还支持 APP 无线操控，操控更便捷。 查看所有优势

    品质生活“净”化论

    SDR701 拥有消毒、除螨、遇阻即停等功能，为您带来舒适无忧的晾衣体验，此外，SDR701 还支持 APP 无线操控，操控更便捷。 查看所有优势

    智能晾衣架

    品质生活“净”化论

    SDR701 拥有消毒、除螨、遇阻即停等功能，为您带来舒适无忧的晾衣体验，此外，SDR701 还支持 APP 无线操控，操控更便捷。 查看所有优势

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      品质生活“净”化论

      消毒除螨，一步到位

      • 遇阻即停
      • 消毒除螨
      • 超重警报功能
      • APP 智能联动
      双效洁净，一步到位

      双效洁净，一步到位

      SDR701 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效杀灭细菌，消毒率高达 99.99%。此外还配备两个除螨仪，能有效去除衣物上的螨虫。

      自动启停，健康科技无忧晾晒

      自动启停，健康科技无忧晾晒

      消毒除螨功能开启后，37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭，避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒除螨”键，则进入预约模式，将延迟 8 小时后自动进行消毒除螨，享受高效便捷的晾衣生活。

      衣被 4 杆，满足晾晒需求

      衣被 4 杆，满足晾晒需求

      SDR701 配置 2 根衣杆和 2 根被杆，单杆长 2.2 米，衣服、被褥专杆晾晒，拥有晾晒大空间。衣杆的挂孔间距采用科学分布，让衣服之间拥有充足通风和日照，让衣物晾晒更均匀。

      远程操控，“净”享智能生活

      远程操控，“净”享智能生活

      绑定 APP 后，您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如：上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令，还可以通过 APP 查看历史消息，让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

      轻托即停，轻推即升

      轻托即停，轻推即升

      当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

      一键升降更贴心

      一键升降更贴心

      手机 APP 或者遥控器上轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。

      呵护母婴健康

      呵护母婴健康

      3 根母婴杆设计，可夹可挂方便实用，母婴夹处于消毒灯下方，对婴儿衣物、内衣等均可进行更有效的除螨消毒，呵护您和孩子贴身健康。

      稳定平衡性能，晾晒安全无忧

      稳定平衡性能，晾晒安全无忧

      剪刀架上下三角结构设计，更稳定平衡性加倍，整机采用铝材，铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质，质感精致不生锈，为你带来安全稳定的晾晒体验。

      技术规格

      • 颜色

        太空灰

      • 产品尺寸（长 x 宽 x 高）

        2,200X578x200 毫米

      • 产品净重

        13.2 公斤

      • 升降行程

        0-1100 毫米

      • 最大负重

        35 公斤

      • 电源

        输入电压
        220-240 伏
        额定总功率
        82 瓦
        照明功率
        12 瓦
        消毒功率
        7 瓦*2
        除螨功率
        5 瓦

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          • *标准实验室测试条件下（卫生部 2002 年版 -2.1.5.4），飞利浦智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因具体使用环境存在差异。