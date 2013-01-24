从容应对多种天气变化

通过智能温控的发热器持续吹出 40-50℃ 暖风，将晾架内径空间营造为一个干房场景，即使在梅雨季节也能快速干衣。SDR702 设有标准烘和加强烘两种模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，在快速烘干衣物的同时，节约能耗也避免衣物长时间烘烤而加速老化。