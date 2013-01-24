如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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更换剃须刀头后，您可以通过按住开/关按钮 7 秒钟以上来重置更换提醒。否则，更换提醒将在 9 次连续剃须后自动关闭。
新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。
升级版解决方案使您的飞利浦剃须刀的维护比以往更加轻松。这种全新款式让您只需两步即可安装全新剃须刀头，为您带来卓越的清洁效果，同时优化您的日常剃须体验。
借助高精准硬化剃须刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须。精心设计的刀刃可实现精准剃须，有效减少拉扯或重复剃须，即使三天短茬也不在话下。
1. 拔下剃须刀头。2. 使用新剃须刀头替换旧剃须刀头。3. 要重置剃须刀，请按住开/关按钮 5 秒钟以上。
尽享飞利浦高级微珠技术带来的流畅顺滑的肌肤体验。剃须刀从空气动力学的滑动原理中汲取灵感，涂有成千上万颗微小的玻璃状球体，塑就更加出色的皮肤舒适度。