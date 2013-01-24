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Shaver series 7000

飞利浦7000系列电动剃须刀头

SH70/71
  • 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力
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    Shaver series 7000 飞利浦7000系列电动剃须刀头

    SH70/71

    重置剃须刀，激发新活力

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能。可兼容 7000 系列和 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00

    Shaver series 7000 飞利浦7000系列电动剃须刀头

    重置剃须刀，激发新活力

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能。可兼容 7000 系列和 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀。 查看所有优势

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    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能。可兼容 7000 系列和 SensoTouch 臻锋 3D 系列剃须刀。 查看所有优势

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      重置剃须刀，激发新活力

      每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得理想效果

      • 轻柔准确刀片
      • 适合 RQ10XX arcitec 睿锋系列
      • 适合 RQ12XX SensoTouch 臻锋 3D 系列
      • 适合 7000 系列剃须刀
      更换剃须刀头后，重置剃须刀

      更换剃须刀头后，重置剃须刀

      更换剃须刀头后，您可以通过按住开/关按钮 7 秒钟以上来重置更换提醒。否则，更换提醒将在 9 次连续剃须后自动关闭。

      仅需两部即可更换剃须刀头

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      新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。

      保持剃须刀理想状态的简易方法

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      升级版解决方案使您的飞利浦剃须刀的维护比以往更加轻松。这种全新款式让您只需两步即可安装全新剃须刀头，为您带来卓越的清洁效果，同时优化您的日常剃须体验。

      温和精准刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

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      借助高精准硬化剃须刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须。精心设计的刀刃可实现精准剃须，有效减少拉扯或重复剃须，即使三天短茬也不在话下。

      更换提醒

      更换提醒

      1. 拔下剃须刀头。2. 使用新剃须刀头替换旧剃须刀头。3. 要重置剃须刀，请按住开/关按钮 5 秒钟以上。

      带有微珠的微珠舒适圈，带来更加流畅顺滑的肌肤体验

      带有微珠的微珠舒适圈，带来更加流畅顺滑的肌肤体验

      尽享飞利浦高级微珠技术带来的流畅顺滑的肌肤体验。剃须刀从空气动力学的滑动原理中汲取灵感，涂有成千上万颗微小的玻璃状球体，塑就更加出色的皮肤舒适度。

      技术规格

      • 剃须刀头

        适合产品型号
        • 7000 系列剃须刀 (S79xx)
        • SensoTouch 臻锋 3D 系列 (RQ10xx)(RQ12xx)

      • 附件

        随附在包装内
        完整的剃须刀头部件

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