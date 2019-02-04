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  • 无线自由，震撼音效。 无线自由，震撼音效。 无线自由，震撼音效。

    3000 series 蓝牙耳机

    SHB3595BK/10

    无线自由，震撼音效。

    小巧的 SHB3595 蓝牙? 耳机提供震撼的音效，可为您带来 6 小时的无线音乐享受。它是便携式设备的解决方案，方便易用。

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    3000 series 蓝牙耳机

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    无线自由，震撼音效。

    • 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
    • 耳塞
    • 6 小时播放时间
    支持蓝牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    支持蓝牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    将耳机与任何蓝牙设备配对，享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。

    3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合

    3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合

    提供 3 种尺寸耳罩 – 小、中、大 – 个性化且完美贴合。

    高效 8.6 毫米驱动器，带来清晰震撼音效

    高效 8.6 毫米驱动器，带来清晰震撼音效

    紧凑高效的 8.6 毫米扬声器驱动器，可带来精准震撼低音效果，随时随地提升您的聆听乐趣。

    人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验

    人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验

    椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。

    椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音

    椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音

    椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音，同时其封闭式结构可带来增强低音效果。

    无线控制，尽享音乐和通话乐趣

    无线控制，尽享音乐和通话乐趣

    使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈音乐和通话体验，全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

    轻便的挂颈式设计

    轻便的挂颈式设计可确保长时间佩戴舒适，而不会弄乱头发或对头部施加压力

    技术规格

    • 连接

      麦克风
      内置麦克风
      蓝牙模式
      • A2DP
      • 免提
      • HFP
      • HSP

    • 外箱

      长度
      34.6  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      19.4  厘米
      总重
      1.715  千克
      高度
      18.3  厘米
      GTIN
      1 87 12581 75797 4
      净重
      0.5736  千克
      自重
      1.1414  千克

    • 内箱

      长度
      18.5  厘米
      用户包装数量
      6
      宽度
      16.8  厘米
      高度
      8.5  厘米
      净重
      0.1434  千克
      总重
      0.3783  千克
      自重
      0.2349  千克
      GTIN
      2 87 12581 75797 1

    • 包装尺寸

      高度
      17.3  厘米
      包装类型
      卡通箱
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      7  厘米
      厚度
      2.5  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      87 12581 75797 7
      总重
      0.0459  千克
      净重
      0.0239  千克
      自重
      0.022  千克

    • 产品尺寸

      高度
      1.35  厘米
      宽度
      2  厘米
      厚度
      1.18  厘米
      重量
      0.01145  千克

    • 设计

      颜色
      暗夜黑

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 3 种尺寸的耳罩
    • USB 充电线缆
    Badge-D2C

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