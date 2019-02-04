3000 series 蓝牙耳机
无线自由，震撼音效。
小巧的 SHB3595 蓝牙? 耳机提供震撼的音效，可为您带来 6 小时的无线音乐享受。它是便携式设备的解决方案，方便易用。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线自由，震撼音效。
- 8.6 毫米驱动单元/封闭式后盖
- 耳塞
- 6 小时播放时间
支持蓝牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
将耳机与任何蓝牙设备配对，享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。
3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合
提供 3 种尺寸耳罩 – 小、中、大 – 个性化且完美贴合。
高效 8.6 毫米驱动器，带来清晰震撼音效
紧凑高效的 8.6 毫米扬声器驱动器，可带来精准震撼低音效果，随时随地提升您的聆听乐趣。
人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验
椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形，人体工程学形状可确保配戴完美舒适，让您完全陶醉于音乐享受之中。
椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音
椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音，同时其封闭式结构可带来增强低音效果。
无线控制，尽享音乐和通话乐趣
使用蓝牙将智能设备与耳机配对，即可享受自由愉悦的水晶般清澈音乐和通话体验，全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。
轻便的挂颈式设计
轻便的挂颈式设计可确保长时间佩戴舒适，而不会弄乱头发或对头部施加压力
技术规格
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 蓝牙模式
-
-
外箱
- 长度
-
34.6
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
19.4
厘米
- 总重
-
1.715
千克
- 高度
-
18.3
厘米
- GTIN
-
1 87 12581 75797 4
- 净重
-
0.5736
千克
- 自重
-
1.1414
千克
-
内箱
- 长度
-
18.5
厘米
- 用户包装数量
-
6
- 宽度
-
16.8
厘米
- 高度
-
8.5
厘米
- 净重
-
0.1434
千克
- 总重
-
0.3783
千克
- 自重
-
0.2349
千克
- GTIN
-
2 87 12581 75797 1
-
包装尺寸
- 高度
-
17.3
厘米
- 包装类型
-
卡通箱
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
7
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
87 12581 75797 7
- 总重
-
0.0459
千克
- 净重
-
0.0239
千克
- 自重
-
0.022
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
1.35
厘米
- 宽度
-
2
厘米
- 厚度
-
1.18
厘米
- 重量
-
0.01145
千克
-
设计
- 颜色
-
暗夜黑
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。