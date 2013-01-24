音质更佳，噪音更少
告别电缆，没有噪音，执着于音。先进的 ActiveShield™ 主动式噪音消除技术可让您沉浸在美妙的音乐之中。这款耳机采用 NFC 一键配对无线连接，您可通过耳垫上的智能控件享受音乐和管理通话。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
音质更佳，噪音更少
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音质更佳，噪音更少
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精细调谐的 32 毫米钕制驱动器与封闭式声学后盖系统设计以及贴耳式密封设计完全结合，可提供出色且令人难忘的精确音效。
多点配对使您可以将飞利浦蓝牙耳机同时与两个蓝牙设备相连。只需配对两个设备，便可在欣赏电影和音乐的同时轻松通话。
NFC 简单配对，只需轻轻触碰，便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。
轻轻一按，便可用右耳罩上的按钮控件来控制音乐和通话。
ActiveShield™ 主动式噪音消除技术采用两个后馈麦克风，用于消除低频率噪音。它可以检测环境噪音并转化声波，从而有效地消除噪音并将背景噪音静音。
紧凑的可折叠结构使其成为完美的随行伴侣。
利用蓝牙 4.0 技术，尽享高品质无线妙音。
与大多数降噪耳机不同的是，无论有电没电，这款耳机仍可在任何环境中持续提供出色的声音。如果电池电量不足，只需插入音频线缆，即可继续享受您喜爱的音乐。
即使蓝牙和主动式噪音消除功能全开，仍可连续播放 16 小时的音乐，只开蓝牙功能时，可连续播放 28 小时，只开主动式噪音消除功能时，可连续播放 33 小时。
兼容 Siri 和 Google Now，最新款飞利浦蓝牙耳机让您可以更轻松地使用虚拟助手。您只需按一下耳罩按钮便可启用 Siri（iPhone）或 Google Now（Android 设备）。
声音
连接
附件
便利性
功率
包装尺寸
外箱
产品尺寸