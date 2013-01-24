额外的音频电缆意味着，即使没有电源，音乐仍可继续播放

与大多数降噪耳机不同的是，无论有电没电，这款耳机仍可在任何环境中持续提供出色的声音。如果电池电量不足，只需插入音频线缆，即可继续享受您喜爱的音乐。