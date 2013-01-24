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无线降噪耳机

SHB8850NC/00
  • 音质更佳，噪音更少 音质更佳，噪音更少 音质更佳，噪音更少
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    无线降噪耳机

    SHB8850NC/00

    音质更佳，噪音更少

    告别电缆，没有噪音，执着于音。先进的 ActiveShield™ 主动式噪音消除技术可让您沉浸在美妙的音乐之中。这款耳机采用 NFC 一键配对无线连接，您可通过耳垫上的智能控件享受音乐和管理通话。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00
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      只需无线操作

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      • 贴耳式
      • 柔软耳垫
      • 紧凑可折叠
      32 毫米钕制扬声器驱动器，提供精准音质

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      精细调谐的 32 毫米钕制驱动器与封闭式声学后盖系统设计以及贴耳式密封设计完全结合，可提供出色且令人难忘的精确音效。

      多点配对，同时在两个设备上播放音乐和通话

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      多点配对使您可以将飞利浦蓝牙耳机同时与两个蓝牙设备相连。只需配对两个设备，便可在欣赏电影和音乐的同时轻松通话。

      简单的 NFC 一触配对

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      NFC 简单配对，只需轻轻触碰，便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。

      使用耳罩开关控制通话、音乐和音量

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      ActiveShield™ 噪音消除可减少高达 97% 的噪音

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      ActiveShield™ 主动式噪音消除技术采用两个后馈麦克风，用于消除低频率噪音。它可以检测环境噪音并转化声波，从而有效地消除噪音并将背景噪音静音。

      紧凑可折叠，便于轻松携带和存放

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      紧凑的可折叠结构使其成为完美的随行伴侣。

      高品质蓝牙 4.0

      高品质蓝牙 4.0

      利用蓝牙 4.0 技术，尽享高品质无线妙音。

      符合人体工程学的柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

      符合人体工程学的柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

      额外的音频电缆意味着，即使没有电源，音乐仍可继续播放

      与大多数降噪耳机不同的是，无论有电没电，这款耳机仍可在任何环境中持续提供出色的声音。如果电池电量不足，只需插入音频线缆，即可继续享受您喜爱的音乐。

      可充电电池可提供长达 16 小时的无线音乐

      即使蓝牙和主动式噪音消除功能全开，仍可连续播放 16 小时的音乐，只开蓝牙功能时，可连续播放 28 小时，只开主动式噪音消除功能时，可连续播放 33 小时。

      按一下耳罩按钮便可启用 Siri 和 Google Now

      兼容 Siri 和 Google Now，最新款飞利浦蓝牙耳机让您可以更轻松地使用虚拟助手。您只需按一下耳罩按钮便可启用 Siri（iPhone）或 Google Now（Android 设备）。

      技术规格

      • 声音

        波段
        10 - 22 000 赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        30 mW
        灵敏度
        105 分贝
        单元直径
        32 毫米
        原声系统
        封闭式
        隔音膜
        PET

      • 连接

        音频接口
        3.5 毫米线路输入
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.0
        最大范围
        长达 10  米
        线缆接口
        单面
        接口末端
        镀金
        线缆长度
        1.2 米
        连接口
        3.5 毫米立体声

      • 附件

        音频电缆
        附加 1.2 米音频线缆
        快速入门指南
        随附
        USB 线
        随附，用于充电
        航空适配器
        随附

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒绝来电
        • 最后号码重拨
        • 麦克风静音
        • 通话保持
        • 在通话和音乐之间切换
        音量控制

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        充电式设计
        音乐播放时间
        16*  小时
        待机时间
        45* 小时
        通话时间
        15* 小时

      • 包装尺寸

        EAN
        69 25970 70434 2
        厚度
        5  厘米
        厚度
        2  英寸
        总重
        0.323  千克
        总重
        0.712  磅
        高度
        19.9  厘米
        高度
        7.8  英寸
        净重
        0.232  千克
        净重
        0.511  磅
        随附产品数量
        1
        自重
        0.091  千克
        自重
        0.201  磅
        宽度
        19.4  厘米
        宽度
        7.6  英寸
        包装类型
        箱体
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        总重
        2.432  磅
        总重
        1.103  千克
        GTIN
        1 69 25970 70434 9
        高度
        21.6  厘米
        高度
        8.5  英寸
        长度
        8  英寸
        长度
        20.3  厘米
        净重
        1.534  磅
        净重
        0.696  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.898  磅
        自重
        0.407  千克
        宽度
        16.2  厘米
        宽度
        6.4  英寸

      • 产品尺寸

        厚度
        1.5  英寸
        厚度
        3.8  厘米
        高度
        18  厘米
        高度
        7.1  英寸
        重量
        0.232  千克
        重量
        0.511  磅
        宽度
        6.3  英寸
        宽度
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