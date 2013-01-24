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无线耳机

SHC2000/93
  • 红外无线 红外无线 红外无线
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    无线耳机

    SHC2000/93

    红外无线

    这些标准尺寸、充电式设计的红外无线耳机集优异的品质与非凡的便利于一身，使您在家中便可享受优质电视节目或音乐的愉悦。

    官方建议零售价: ￥399.00

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      使用充电电池节省花费

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      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        18.5  厘米
        高度
        19.5  厘米
        厚度
        8.8  厘米
        重量
        0.28  千克

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        铁氧体
        频率响应
        18 - 20 000  赫兹
        灵敏度
        108  分贝
        扬声器直径
        32  毫米

      • 调谐器/接收/发送

        有效范围
        7  米
        载波频率范围
        2.3 (L) - 2.8 (R)  MHz
        声道分离
        >30  分贝
        调制
        FM

      • 便利性

        工作时间
        +/- 15 小时

      • 电源

        耳机
        2 节 1.5 伏镍氢 R03/AAA
        电源传输装置
        交流/直流变压器 12V/200mA

      • 内箱

        EAN
        87 10895 95970 4
        用户包装数量
        6
        总重
        5.1319  千克
        高度
        30.5  厘米
        长度
        49  厘米
        净重
        3.3330  千克
        自重
        1.7989  千克
        宽度
        30.5  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 10895 95971 1
        用户包装数量
        12
        总重
        11.1088  千克
        高度
        33  厘米
        长度
        62.5  厘米
        净重
        6.6660  千克
        自重
        4.4428  千克
        宽度
        50.5  厘米

      • 包装尺寸

        EAN
        87 10895 95969 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        放置架子的类型
        样品
        厚度
        9.8  厘米
        总重
        0.7619  千克
        高度
        31  厘米
        净重
        0.5555  千克
        自重
        0.2064  千克
        宽度
        24  厘米

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