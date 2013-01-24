红外无线
这些标准尺寸、充电式设计的红外无线耳机集优异的品质与非凡的便利于一身，使您在家中便可享受优质电视节目或音乐的愉悦。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
红外无线
这些标准尺寸、充电式设计的红外无线耳机集优异的品质与非凡的便利于一身，使您在家中便可享受优质电视节目或音乐的愉悦。
红外无线
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红外无线
这些标准尺寸、充电式设计的红外无线耳机集优异的品质与非凡的便利于一身，使您在家中便可享受优质电视节目或音乐的愉悦。
这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。
这些飞利浦耳机的内部头带让您能够方便地找到适合您头形的配戴位置。这种装置可自动调节，让您舒适配戴。
传输链路采用非常高的频率调控 (RF)，确保了清晰的接收效果。
这种智能电子电路可将音频输入电平自动调整为适当的电平，从而避免了失真而且不会影响收听效果。
红外无线传输让您摆脱电缆的束缚。
耳机套件包括用于为电池充电的装置。
产品尺寸
声音
调谐器/接收/发送
便利性
电源
内箱
外箱
包装尺寸