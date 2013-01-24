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无线 HiFi 耳机

SHC5100/93
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    无线 HiFi 耳机

    SHC5100/93

    无线自由

    无需再费心各种线缆，您可以在家中自由移动，轻松享受音乐。借助充电式轻便设计，您可以长时间佩戴，享受持久舒适。

    官方建议零售价: ￥799.00

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      32 毫米喇叭驱动器可确保高品质音效

      32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。

      自调节内部头带

      通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      FM 无线传输功能使您的行动不会受到束缚

      拥有可以穿透墙壁的高频 FM 无线传输，即使身处其它房间也不会影响收听效果。

      完全充电式

      耳机专为与充电电池配合使用而设计。无需再担心重复使用的成本。

      从 2 个通道中选择，以便减少干扰

      有了两个传输通道可供选择，使您聆听的乐趣得到保障，因为您可以方便地切换到收听效果最佳的通道上。

      技术规格

      • 产品尺寸

        宽度
        19  厘米
        高度
        22  厘米
        厚度
        8.5  厘米
        重量
        0.178  千克

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        频率响应
        10 - 20 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        灵敏度
        100 dB
        扬声器直径
        32 毫米

      • 调谐器/接收/发送

        声道分离
        > 30 dB
        导频音频率
        19  kHz
        有效范围
        100 米
        载波频率范围
        863.0 - 865.0 MHz
        调制
        FM
        频道数
        2

      • 便利性

        电池充电显示灯
        电池电量低显示灯
        双重 PLL
        工作时间
        +/- 15 小时
        自动断电

      • 功率

        耳机
        2 节 1.5 伏镍氢 R03/AAA
        电源传输装置
        交流/直流变压器 12V/200mA

      • 外箱

        GTIN
        1 69 23410 70965 7
        总重
        2.74  千克
        净重
        1.17  千克
        自重
        1.57  千克
        用户包装数量
        3
        高度
        32.5  厘米
        长度
        32.5  厘米
        宽度
        26  厘米

      • 包装尺寸

        包装类型
        样品
        放置架子的类型
        样品
        厚度
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        0.39  千克
        自重
        0.323  千克
        宽度
        24  厘米
        随附产品数量
        1
        EAN
        69 23410 70965 0

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 电池
      • 电源适配器

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