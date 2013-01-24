包装盒中的其他物品
- 电池
- 电源适配器
无线自由
无需再费心各种线缆，您可以在家中自由移动，轻松享受音乐。借助充电式轻便设计，您可以长时间佩戴，享受持久舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线自由
无需再费心各种线缆，您可以在家中自由移动，轻松享受音乐。借助充电式轻便设计，您可以长时间佩戴，享受持久舒适。
无线自由
无需再费心各种线缆，您可以在家中自由移动，轻松享受音乐。借助充电式轻便设计，您可以长时间佩戴，享受持久舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线自由
无需再费心各种线缆，您可以在家中自由移动，轻松享受音乐。借助充电式轻便设计，您可以长时间佩戴，享受持久舒适。
32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。
通常，户外佩戴的耳机要通过滑动伸缩式头带来调节定位。由于每次佩戴都必须重新调节，您可能会觉得很麻烦。凭借灵活的自调节内部头带，该系列耳机让您可以更轻松、更便捷地欣赏音乐。佩戴时，它将根据您的头部形状和大小进行自我调节。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
拥有可以穿透墙壁的高频 FM 无线传输，即使身处其它房间也不会影响收听效果。
耳机专为与充电电池配合使用而设计。无需再担心重复使用的成本。
有了两个传输通道可供选择，使您聆听的乐趣得到保障，因为您可以方便地切换到收听效果最佳的通道上。
产品尺寸
声音
调谐器/接收/发送
便利性
功率
外箱
包装尺寸