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无线 HiFi 耳机

SHD8600/93
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    无线 HiFi 耳机

    SHD8600/93

    无线音乐

    在家里家外自由享受电视和音乐带来的完美感觉。数字传输实现完美接收，再现优质音效。旋转式耳塞和自调节内头带可实现超稳固舒适佩带。

    官方建议零售价: ￥999.00

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      技术规格

      • 声音

        原声系统
        已关闭
        磁铁型
        钕制
        频率响应
        20 - 20 000 Hz  赫兹
        信噪比
        >86dB
        扬声器直径
        40 毫米

      • 调谐器/接收/发送

        自动频道选择
        有效范围
        30 米
        调制
        GFSK

      • 便利性

        自动断电
        基座功能
        电源 LED 指示灯
        电池电量低显示灯
        电池充电显示灯
        工作时间
        大约 10 小时

      • 附件

        交流/直流变压器
        5 伏/550 毫安（直流）
        电池充电器
        充电底座

      • 电源

        耳机
        2 节 AAA 充电电池
        电源传输装置
        6 伏/ 550 毫安（直流）

      • 包装尺寸

        高度
        32  厘米
        宽度
        24  厘米
        厚度
        10  厘米
        净重
        0.567  千克
        总重
        0.896  千克
        自重
        0.329  千克
        EAN
        69 23410 70549 2
        随附产品数量
        1
        包装类型
        显示屏
        放置架子的类型
        两种

      • 外箱

        长度
        32.5  厘米
        宽度
        26  厘米
        高度
        32.5  厘米
        净重
        1.701  千克
        总重
        3.266  千克
        自重
        1.565  千克
        用户包装数量
        3
        GTIN
        1 69 23410 70549 9

      • 产品尺寸

        厚度
        8.5  厘米
        高度
        22  厘米
        重量
        0.179  千克
        宽度
        18.5  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 音频电缆
      • SHC 3.5-6.3 适配器
      • 电池
      • 适配器

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