包装盒中的其他物品
- 音频电缆
- SHC 3.5-6.3 适配器
- 电池
- 适配器
无线音乐
在家里家外自由享受电视和音乐带来的完美感觉。数字传输实现完美接收，再现优质音效。旋转式耳塞和自调节内头带可实现超稳固舒适佩带。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线音乐
在家里家外自由享受电视和音乐带来的完美感觉。数字传输实现完美接收，再现优质音效。旋转式耳塞和自调节内头带可实现超稳固舒适佩带。
无线音乐
在家里家外自由享受电视和音乐带来的完美感觉。数字传输实现完美接收，再现优质音效。旋转式耳塞和自调节内头带可实现超稳固舒适佩带。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无线音乐
在家里家外自由享受电视和音乐带来的完美感觉。数字传输实现完美接收，再现优质音效。旋转式耳塞和自调节内头带可实现超稳固舒适佩带。
智能快速充电功能可在很短的时间内对电池进行完全充满。由于电池中的剩余功率取决于内部电路，可对输入电压进行优化以进行快速充电，同时最大限度延长电池的使用寿命。
底座是接收机闲置时方便、妥当的存储选择。对于某些型号，底座甚至能够对电池充电提供保护。
耳机与人耳完美贴合，防止漏音并提升聆听体验。耳机可以向上、向下、向左和向右移动，带来无以伦比的舒适感。
2.4 GHz 数字传输可避免传输器和耳机之间的音质压缩和数据丢失。在传输过程结束时将数字信号转换为模拟信号。从而获得非凡的音质，平滑流畅的音效并将数据丢失降至最低。
声学调谐扬声器可产生纯净、均衡的音效，清晰度更佳，并可精确再现高音以及深沉的低音效果。
这些飞利浦耳机的内部头带让您能够方便地找到适合您头形的配戴位置。这种装置可自动调节，让您舒适配戴。
声音
调谐器/接收/发送
便利性
附件
电源
包装尺寸
外箱
产品尺寸