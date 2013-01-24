动态低音
能带来动感低音和清晰声效的扬声器。集成麦克风和接听按钮的线控装置令通话十分方便。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
动态低音
能带来动感低音和清晰声效的扬声器。集成麦克风和接听按钮的线控装置令通话十分方便。
动态低音
能带来动感低音和清晰声效的扬声器。集成麦克风和接听按钮的线控装置令通话十分方便。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
动态低音
能带来动感低音和清晰声效的扬声器。集成麦克风和接听按钮的线控装置令通话十分方便。
通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。
尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
飞利浦耳机的超小型扬声器驱动单元可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。
为延长产品寿命，在耳机和线缆之间使用了软质橡胶，从而避免线缆缠结，使其不致因反复掰折而损坏。
声音
连接
内箱
外箱
包装尺寸