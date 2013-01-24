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带麦克风的耳机

SHE1405WT/10
  • 动态低音 动态低音 动态低音
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    带麦克风的耳机

    SHE1405WT/10

    动态低音

    能带来动感低音和清晰声效的扬声器。集成麦克风和接听按钮的线控装置令通话十分方便。

    官方建议零售价: ￥99.00

    带麦克风的耳机

    动态低音

    能带来动感低音和清晰声效的扬声器。集成麦克风和接听按钮的线控装置令通话十分方便。

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      集成麦克风和通话按钮

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      通过集成的麦克风和通话按钮，您可以使用此款飞利浦耳机来听音乐以及接听来自手机的电话。享受免提通话的便利，从耳机轻松接听和结束通话。

      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      3 对可互换橡胶耳罩，完美贴合各种耳形

      尺寸由小到大的 3 对可互换耳罩任您选择，总有一对可以让这些飞利浦耳机完美贴合您的耳朵。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      无缝耳内密封垫可充分阻隔外界噪音

      飞利浦耳机的超小型扬声器驱动单元可舒适地放入耳内，而性能卓越的滑合装置可将外部噪音完全隔绝，带给您高清晰的聆听体验。

      胶质软线，耐用性更高

      为延长产品寿命，在耳机和线缆之间使用了软质橡胶，从而避免线缆缠结，使其不致因反复掰折而损坏。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        磁铁型
        钕制
        音圈
        铜制
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        16 欧姆
        最大输入功率
        20 mW
        灵敏度
        103 分贝
        单元直径
        8.6 毫米
        类型
        动态
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2米
        连接口
        3.5 毫米立体声
        线缆类型
        铜制
        接口末端
        镀铬合金
        麦克风
        内置麦克风

      • 内箱

        总重
        1.532  磅
        总重
        0.695  千克
        GTIN
        2 69 25970 70807 8
        高度
        18  厘米
        高度
        7.1  英寸
        长度
        23  厘米
        长度
        9.1  英寸
        净重
        0.646  磅
        净重
        0.2928  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        0.4022  千克
        自重
        0.887  磅
        宽度
        13  厘米
        宽度
        5.1  英寸

      • 外箱

        总重
        7.000  磅
        总重
        3.175  千克
        GTIN
        1 69 25970 70807 1
        高度
        19.8  厘米
        高度
        7.8  英寸
        长度
        47.5  厘米
        长度
        18.7  英寸
        净重
        2.582  磅
        净重
        1.1712  千克
        用户包装数量
        96
        自重
        2.0038  千克
        自重
        4.418  磅
        宽度
        27.5  厘米
        宽度
        10.8  英寸

      • 包装尺寸

        厚度
        2.5  厘米
        厚度
        1.0  英寸
        EAN
        69 25970 70807 4
        总重
        0.0232  千克
        总重
        0.051  磅
        高度
        11.5  厘米
        高度
        4.5  英寸
        净重
        0.027  磅
        净重
        0.0122  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装
        自重
        0.024  磅
        自重
        0.011  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        8.3  厘米
        宽度
        3.3  英寸

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