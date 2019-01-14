2000 series 耳塞式耳机（带麦克风）
万众瞩目，舍我其谁
随时随地聆听震撼音效。这些耳塞式耳机提供四种明亮的配色，具有半透明扬声器外壳以及渐变色线缆。既然生而为赢，为何要选择平庸？ 查看所有优势
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万众瞩目，舍我其谁
- 12.2 毫米驱动器/开放式耳塞
- 集成麦克风
- 白色
- 超舒适
明亮的渐变色线缆。半透明扬声器外壳
明亮的渐变色线缆和半透明扬声器外壳，让您大声畅言。12.2 毫米钕制声学驱动器为您提供通透、清晰的音质和出色的低音。
轻质椭圆形耳塞式耳机，佩戴舒适
这些轻质耳塞式耳机的椭圆形状意味着您可以舒适聆听震撼音效。
线控装置。在音乐和通话之间轻松切换。
线控装置让您可以轻松接听电话或暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。
12.2 毫米钕制声学驱动器
12.2 毫米钕制声学驱动器为您提供通透、清晰的音质和出色的低音。
内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质
当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。
技术规格
-
连接
- 线缆长度
-
120 厘米
-
外箱
- 长度
-
34.5
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
19.7
厘米
- 总重
-
1.298
千克
- 高度
-
16.3
厘米
- GTIN
-
1 69 51613 99209 5
- 净重
-
0.312
千克
- 自重
-
0.986
千克
-
内箱
- 长度
-
17.9
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8
厘米
- 高度
-
6
厘米
- 净重
-
0.039
千克
- 总重
-
0.131
千克
- 自重
-
0.092
千克
- GTIN
-
2 69 51613 99209 2
-
包装尺寸
- 高度
-
17.2
厘米
- 包装类型
-
塑封包装
- 货架摆放类型
-
悬挂
- 宽度
-
5.2
厘米
- 厚度
-
2.8
厘米
- 内含产品件数
-
1
- EAN
-
69 51613 99209 8
- 总重
-
0.035
千克
- 净重
-
0.013
千克
- 自重
-
0.022
千克
-
设计
- 颜色
-
白色
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