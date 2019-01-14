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    2000 series 耳塞式耳机（带麦克风）

    SHE2305WT/00

    万众瞩目，舍我其谁

    随时随地聆听震撼音效。这些耳塞式耳机提供四种明亮的配色，具有半透明扬声器外壳以及渐变色线缆。既然生而为赢，为何要选择平庸？

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    2000 series 耳塞式耳机（带麦克风）

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    万众瞩目，舍我其谁

    • 12.2 毫米驱动器/开放式耳塞
    • 集成麦克风
    • 白色
    • 超舒适

    明亮的渐变色线缆。半透明扬声器外壳

    明亮的渐变色线缆和半透明扬声器外壳，让您大声畅言。12.2 毫米钕制声学驱动器为您提供通透、清晰的音质和出色的低音。

    轻质椭圆形耳塞式耳机，佩戴舒适

    这些轻质耳塞式耳机的椭圆形状意味着您可以舒适聆听震撼音效。

    线控装置。在音乐和通话之间轻松切换。

    线控装置让您可以轻松接听电话或暂停音乐。所有操作均无需接触智能手机。内置具有回声消除功能的麦克风可在通话时保持清晰声音。

    12.2 毫米钕制声学驱动器

    12.2 毫米钕制声学驱动器为您提供通透、清晰的音质和出色的低音。

    内置具有回声消除功能的麦克风，确保清晰音质

    当您打电话时不再有那些恼人的回声。借助我们的声学回声消除功能，您始终能获得清晰、安静的通话体验。

    技术规格

    • 连接

      线缆长度
      120 厘米

    • 外箱

      长度
      34.5  厘米
      用户包装数量
      24
      宽度
      19.7  厘米
      总重
      1.298  千克
      高度
      16.3  厘米
      GTIN
      1 69 51613 99209 5
      净重
      0.312  千克
      自重
      0.986  千克

    • 内箱

      长度
      17.9  厘米
      用户包装数量
      3
      宽度
      8  厘米
      高度
      6  厘米
      净重
      0.039  千克
      总重
      0.131  千克
      自重
      0.092  千克
      GTIN
      2 69 51613 99209 2

    • 包装尺寸

      高度
      17.2  厘米
      包装类型
      塑封包装
      货架摆放类型
      悬挂
      宽度
      5.2  厘米
      厚度
      2.8  厘米
      内含产品件数
      1
      EAN
      69 51613 99209 8
      总重
      0.035  千克
      净重
      0.013  千克
      自重
      0.022  千克

    • 设计

      颜色
      白色

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