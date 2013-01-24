Turbo Bass 音孔可以优化控制气流，从而再现浑厚沉稳、层次丰富的高保真低音音效。
橡胶耳罩上的超软橡胶材料触感非凡，佩戴在耳中浑然不觉。令您感受耳塞式耳机前所未有的舒适体验。
弯曲式原声导管根据人耳的曲率设计而成，因此可将扬声器发出的声波准确地导入耳鼓，从而实现高清晰播放
耳罩由超软硅材料制成，对于碰触反应灵敏，可以轻松贴合您的耳朵。佩戴如此惬意，让您简直舍不得摘下。
弯曲式原声导管采用人体工程学设计，符合人耳解剖学。它与耳朵的贴合是如此紧密和舒适，以至于您在佩戴时完全感觉不到它的存在。
您再也不必在嘈杂的地方调大音量。原声导管和密封性出众的耳塞可以显著隔绝背景噪音，从而可在音量较低时提供相同的高品质音效并能延长电池使用寿命。
此款华丽而又小巧别致的软袋带有拉链，不仅外观时尚，还可以在不使用耳机和缆线时整洁地存放它们。
高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。
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