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SHE9730BK/00
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    耳机

    SHE9730BK/00

    高清晰度音效

    基于对耳朵结构的完全了解，我们创造了这些符合人体工程学设计的角管耳机。它们能够自然贴合您的耳朵，将精确的声音导入耳鼓，从而获得无失真的音乐。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00

    耳机

    高清晰度音效

    基于对耳朵结构的完全了解，我们创造了这些符合人体工程学设计的角管耳机。它们能够自然贴合您的耳朵，将精确的声音导入耳鼓，从而获得无失真的音乐。 查看所有优势

    高清晰度音效

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      高清晰度音频再现高保真音乐

      高清晰度音频可提供卓越的音频性能，再现原始工作室母带录音，其保真度超越 16 位/44.1 千赫 CD 格式。卓越的质量使高清晰度音频成为音乐爱好者的最佳音乐伴侣。Fidelio 耳机符合高清音频质量所要求的严格标准。不论您是聆听高清晰度音频还是更传统的音乐源，Fidelio 耳机系列的流畅扩展高频都可让您畅享美妙音乐。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        开放式
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        30 mW
        灵敏度
        103 分贝
        单元直径
        8.6 毫米
        音圈
        CCAW
        波段
        6 - 40 000 赫兹
        类型
        动态

      • 连接

        线缆接口
        两边平行，不对称
        线缆长度
        1.2米
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        线缆类型
        OFC（无氧铜）

      • 附件

        存储袋
        Y

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 内箱

        总重
        0.405  千克
        GTIN
        2 69 25970 71495 6
        高度
        17  厘米
        长度
        13.5  厘米
        净重
        0.147  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.258  千克
        宽度
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      • 外箱

        总重
        3.6  千克
        GTIN
        1 69 25970 71495 9
        高度
        18  厘米
        长度
        43  厘米
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        1.176  千克
        用户包装数量
        24
        自重
        2.424  千克
        宽度
        27.8  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        4  厘米
        EAN
        69 25970 71495 2
        总重
        0.116  千克
        高度
        17.3  厘米
        净重
        0.049  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.067  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        9.5  厘米

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