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耳挂式耳机

SHJ025/00
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    耳挂式耳机

    SHJ025/00

    灵活的橡胶耳挂

    这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单性能卓越，非常适合钟爱简洁精致同时多功能设计的人士。

    耳挂式耳机

    灵活的橡胶耳挂

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      灵活的橡胶耳挂

      更多的便利性让您的行动范围更宽广

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      长时间使用更加舒适

      这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。

      耳挂采用特殊的软质橡胶材质包裹。

      包裹耳挂的特殊软质橡胶既舒适又稳固。

      技术规格

      • 包装尺寸

        厚度
        2.5  厘米
        净重
        0.079  千克
        高度
        14.5  厘米
        净重
        0.018  千克
        自重
        0.061  千克
        宽度
        14.3  厘米

      • 外箱

        净重
        1.439  千克
        高度
        17 英寸  厘米
        长度
        33  厘米
        净重
        0.216  千克
        自重
        1.223  千克
        宽度
        20  厘米

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        102  dB

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