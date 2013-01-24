灵活的橡胶耳挂
这些 Nike Sport Flow 耳机设计简单性能卓越，非常适合钟爱简洁精致同时多功能设计的人士。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
灵活的橡胶耳挂
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灵活的橡胶耳挂
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无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
这款耳机的设计充分考虑到了人类耳朵的轮廓，使得佩戴起来非常舒适，为您在长时间听歌时带来更高的享受。
包裹耳挂的特殊软质橡胶既舒适又稳固。
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