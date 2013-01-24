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耳挂式耳机

SHJ030/00
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    耳挂式耳机

    SHJ030/00

    完全灵活的耳挂

    这些 Nike Sport Vapor 耳机适合剧烈奔跑和运动时使用，其多向调节功能让您佩戴起来倍感舒适。

    耳挂式耳机

    完全灵活的耳挂

    这些 Nike Sport Vapor 耳机适合剧烈奔跑和运动时使用，其多向调节功能让您佩戴起来倍感舒适。

    完全灵活的耳挂

    这些 Nike Sport Vapor 耳机适合剧烈奔跑和运动时使用，其多向调节功能让您佩戴起来倍感舒适。

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    完全灵活的耳挂

    这些 Nike Sport Vapor 耳机适合剧烈奔跑和运动时使用，其多向调节功能让您佩戴起来倍感舒适。

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      完全灵活的耳挂

      多向调节功能使您可以舒适配戴

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      三向调整可使您获得自己满意的舒适感和稳固性

      即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      技术规格

      • 包装尺寸

        厚度
        2.4  厘米
        总重
        0.083  千克
        高度
        14.3  厘米
        净重
        0.02  千克
        自重
        0.063  千克
        宽度
        14.3  厘米
        EAN
        87 12581 35470 1
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        总重
        2.103  千克
        高度
        24  厘米
        长度
        33.5  厘米
        净重
        0.24  千克
        自重
        1.863  千克
        宽度
        17.5  厘米
        EAN
        87 12581 37638 3
        用户包装数量
        12

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        9 - 21 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        102  分贝

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