完全灵活的耳挂
这些 Nike Sport Vapor 耳机适合剧烈奔跑和运动时使用，其多向调节功能让您佩戴起来倍感舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
完全灵活的耳挂
这些 Nike Sport Vapor 耳机适合剧烈奔跑和运动时使用，其多向调节功能让您佩戴起来倍感舒适。
完全灵活的耳挂
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
完全灵活的耳挂
这些 Nike Sport Vapor 耳机适合剧烈奔跑和运动时使用，其多向调节功能让您佩戴起来倍感舒适。
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。
这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
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