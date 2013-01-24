完全灵活的耳挂
Nike Sport Vapor 耳机可能是当今市面上最灵活的耳机，它不仅提供多向调节让您获得精确的个人调节，还提供延长线让您可以任选线缆长度。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
完全灵活的耳挂
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完全灵活的耳挂
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完全灵活的耳挂
Nike Sport Vapor 耳机可能是当今市面上最灵活的耳机，它不仅提供多向调节让您获得精确的个人调节，还提供延长线让您可以任选线缆长度。
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。
声音
附件
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