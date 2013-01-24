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耳挂式耳机

SHJ036/00
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    耳挂式耳机

    SHJ036/00

    完全灵活的耳挂

    Nike Sport Vapor 耳机可能是当今市面上最灵活的耳机，它不仅提供多向调节让您获得精确的个人调节，还提供延长线让您可以任选线缆长度。

    耳挂式耳机

    完全灵活的耳挂

    Nike Sport Vapor 耳机可能是当今市面上最灵活的耳机，它不仅提供多向调节让您获得精确的个人调节，还提供延长线让您可以任选线缆长度。

    完全灵活的耳挂

    Nike Sport Vapor 耳机可能是当今市面上最灵活的耳机，它不仅提供多向调节让您获得精确的个人调节，还提供延长线让您可以任选线缆长度。

    耳挂式耳机

    完全灵活的耳挂

    Nike Sport Vapor 耳机可能是当今市面上最灵活的耳机，它不仅提供多向调节让您获得精确的个人调节，还提供延长线让您可以任选线缆长度。

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      延长线让您无限自由调节

      在活动时也能将其舒服地挂在耳边

      无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。

      三向调整可使您获得自己满意的舒适感和稳固性

      即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      技术规格

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        102  dB

      • 附件

        延长线
        62  毫米

      • 外箱

        净重
        2.15  千克
        高度
        24  厘米
        长度
        33.5  厘米
        净重
        0.288  千克
        自重
        1.862  千克
        宽度
        17.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        2.4  厘米
        净重
        0.086  千克
        高度
        14.3  厘米
        净重
        0.024  千克
        自重
        0.062  千克
        宽度
        14.3  厘米

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