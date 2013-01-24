最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。随附绕线装置，管理线缆长度非常方便。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。随附绕线装置，管理线缆长度非常方便。
最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。随附绕线装置，管理线缆长度非常方便。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
最舒适稳固的佩戴
这款 Nike Sport Motion 耳机即使在激烈运动时也能稳固地挂在耳边。全新的 AirPad 耳垫使您随时保持酷炫形象而又始终舒适。随附绕线装置，管理线缆长度非常方便。
简单易用的电缆管理系统让您可以轻松地调节线缆长度并存放过长电缆
无论您是在户外跑步、骑自行车消遣还是参加任何动感十足的娱乐活动，这种耳机都可以舒服地固定在您的耳朵上。
这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。
Nike AirPad 极为柔软的耳垫和超大通风孔为您带来出众的缓冲和清爽效果
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
配戴纤细、轻便的不锈钢头带，您甚至感觉不到它的存在。
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