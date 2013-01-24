包装盒中的其他物品
- 黑色外罩
- shj066 绕线装置
最小巧的运动耳机
这款耐克运动耳塞设计轻巧，但音效和功能出众；AirPad 听筒为您带来一流的佩戴舒适感，电缆袋消除了电缆缠绕，极为适合运动使用
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
最小巧的运动耳机
这款耐克运动耳塞设计轻巧，但音效和功能出众；AirPad 听筒为您带来一流的佩戴舒适感，电缆袋消除了电缆缠绕，极为适合运动使用
最小巧的运动耳机
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最小巧的运动耳机
这款耐克运动耳塞设计轻巧，但音效和功能出众；AirPad 听筒为您带来一流的佩戴舒适感，电缆袋消除了电缆缠绕，极为适合运动使用
Nike AirPad 极为柔软的耳垫和超大通风孔为您带来出众的缓冲和清爽效果
简单易用的电缆管理系统让您可以轻松地调节线缆长度并存放过长电缆
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。
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声音