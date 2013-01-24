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SHJ066/00
  • 最小巧的运动耳机 最小巧的运动耳机 最小巧的运动耳机
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    耳塞

    SHJ066/00

    最小巧的运动耳机

    这款耐克运动耳塞设计轻巧，但音效和功能出众；AirPad 听筒为您带来一流的佩戴舒适感，电缆袋消除了电缆缠绕，极为适合运动使用

    耳塞

    最小巧的运动耳机

    这款耐克运动耳塞设计轻巧，但音效和功能出众；AirPad 听筒为您带来一流的佩戴舒适感，电缆袋消除了电缆缠绕，极为适合运动使用

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    这款耐克运动耳塞设计轻巧，但音效和功能出众；AirPad 听筒为您带来一流的佩戴舒适感，电缆袋消除了电缆缠绕，极为适合运动使用

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      耐克电缆袋让您可以轻松地整理电缆

      简单易用的电缆管理系统让您可以轻松地调节线缆长度并存放过长电缆

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。

      技术规格

      • 包装尺寸

        高度
        14.6  厘米
        宽度
        14.6  厘米
        厚度
        2.6  厘米
        净重
        0.018  千克
        总重
        0.076  千克
        自重
        0.058  千克
        EAN
        87 12581 35845 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 外箱

        长度
        33  厘米
        宽度
        17.6  厘米
        高度
        23.2  厘米
        净重
        0.216  千克
        总重
        0.8  千克
        自重
        0.584  千克
        EAN
        87 12581 35846 4
        用户包装数量
        12

      • 内箱

        EAN/UPC/GTIN
        87 12581 37639 0
        总重
        0.296
        高度
        97
        长度
        154
        净重
        0.054
        自重
        0.242
        宽度
        154

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        8 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        50  mW
        灵敏度
        104  分贝

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 黑色外罩
      • shj066 绕线装置

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