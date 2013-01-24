轻盈稳固
这些 Nike 挂颈式耳机极为轻便，可提供最佳的稳固性和佩戴舒适度。超大扬声器为运动音乐提供了超重低音
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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轻盈稳固
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这些飞利浦耳机采用耐用、轻巧的高品质材料，增强了长时间配戴的舒适感。
耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。
Nike AirPad 极为柔软的耳垫和超大通风孔为您带来出众的缓冲和清爽效果
简单易用的电缆管理系统让您可以轻松地调节线缆长度并存放过长电缆
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声音