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围颈式耳机

SHJ070/00
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    围颈式耳机

    SHJ070/00

    轻盈稳固

    这些 Nike 挂颈式耳机极为轻便，可提供最佳的稳固性和佩戴舒适度。超大扬声器为运动音乐提供了超重低音

    围颈式耳机

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      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

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      后部电缆出口增强了舒适感而且使用方便

      耳机线位于颈带后部的中间位置，您几乎感觉不到它的存在。

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      30 毫米喇叭驱动器确保音效一流

      30 毫米喇叭驱动器虽然外形小巧，携带方便舒适，但一样可以发出足够清晰震撼的音效，是您享受不失真收听效果的理想选择。

      Nike AirPad 耳垫为您带来卓越的运动舒适体验

      Nike AirPad 极为柔软的耳垫和超大通风孔为您带来出众的缓冲和清爽效果

      耐克电缆袋让您可以轻松地整理电缆

      简单易用的电缆管理系统让您可以轻松地调节线缆长度并存放过长电缆

      技术规格

      • 包装尺寸

        高度
        17.2  厘米
        宽度
        17  厘米
        厚度
        5.5  厘米
        净重
        0.0395  千克
        总重
        0.1575  千克
        自重
        0.118  千克

      • 外箱

        长度
        39.4  厘米
        宽度
        20.8  厘米
        高度
        41.2  厘米
        净重
        0.474  千克
        总重
        1.029  千克
        自重
        0.555  千克

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        10 - 24 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        106  分贝

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