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儿童耳机

SHK1030/00
  • 专为儿童设计 专为儿童设计 专为儿童设计
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    儿童耳机

    SHK1030/00

    专为儿童设计

    适合希望在外出时享受音乐的小小音乐爱好者使用，飞利浦 SHK1030 耳机专为成长中的儿童设计。这意味着理想舒适的佩戴将与您随行，专门将最大音量限制为 85dB，安全畅享音乐乐趣 查看所有优势

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    专为儿童设计

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      专为儿童设计

      尺寸专为儿童定制，可限制最大音量

      • 贴耳式
      • 蓝色和绿色
      人体工程学可调节头带，伴随儿童一起成长

      人体工程学可调节头带，伴随儿童一起成长

      简约的人体工程学头带可随意调节，舒适贴合所有儿童头形，伴随他们一起成长。

      32 毫米钕制扬声器驱动器，提供纯净均衡的音质

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      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加纯净均衡的音质。

      柔软耳垫，佩戴舒适稳固

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      耳罩采用软质泡沫塑料全面加垫，极致舒适稳固。

      超轻头带，超凡舒适贴合

      超轻头带，超凡舒适贴合

      超薄头带采用超轻盈设计，佩戴极为舒适，连续几小时佩戴仍感轻松愉悦。儿童甚至可能都会忘记正戴着耳机。

      将最大音量限制为 85dB，安全畅享音乐乐趣

      儿童耳机为您提供可信赖的保证，其音量对您的孩子是安全的。将最大音量限制为 85dB，安全畅享音乐乐趣。

      持久耐用的不锈钢头带，可承受最剧烈运动

      无论承受多大外力，不锈钢头带都安然无恙。

      技术规格

      • 声音

        磁铁型
        钕制
        频率响应
        10 - 24 000  赫兹
        阻抗
        32  欧姆
        最大输入功率
        100  mW
        灵敏度
        106  分贝

      • 包装尺寸

        厚度
        5.5  厘米
        总重
        0.0853  千克
        高度
        20.5  厘米
        净重
        0.0436  千克
        自重
        0.0417  千克
        宽度
        19.8  厘米
        EAN
        87 12581 44857 8
        随附产品数量
        1
        包装类型
        样品
        放置架子的类型
        样品

      • 外箱

        总重
        0.45  千克
        高度
        25.5  厘米
        长度
        20.8  厘米
        净重
        0.1308  千克
        自重
        0.3192  千克
        宽度
        18.5  厘米
        EAN
        87 12581 44861 5
        用户包装数量
        3

      • 产品尺寸

        厚度
        5.5  厘米
        高度
        13  厘米
        重量
        0.0436  千克
        宽度
        13  厘米

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