专为儿童设计
适合希望在外出时享受音乐的小小音乐爱好者使用，飞利浦 SHK1030 耳机专为成长中的儿童设计。这意味着理想舒适的佩戴将与您随行，专门将最大音量限制为 85dB，安全畅享音乐乐趣 查看所有优势
专为儿童设计
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简约的人体工程学头带可随意调节，舒适贴合所有儿童头形，伴随他们一起成长。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加纯净均衡的音质。
耳罩采用软质泡沫塑料全面加垫，极致舒适稳固。
超薄头带采用超轻盈设计，佩戴极为舒适，连续几小时佩戴仍感轻松愉悦。儿童甚至可能都会忘记正戴着耳机。
儿童耳机为您提供可信赖的保证，其音量对您的孩子是安全的。将最大音量限制为 85dB，安全畅享音乐乐趣。
无论承受多大外力，不锈钢头带都安然无恙。
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