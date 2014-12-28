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  • 高重低音，清脆细腻 高重低音，清脆细腻 高重低音，清脆细腻

    耳机

    SHL3260BK/00

    高重低音，清脆细腻

    SHL3260 可为激情四射的 DJ 们提供非凡的性能。40 毫米钕制驱动器可提供动态低音，可更换耳罩可旋转 165°，便于监听。配备 2000 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    耳机

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    高重低音，清脆细腻

    • 40 毫米驱动器/封闭式后盖
    • DJ 监听式
    • 透气型耳垫
    • 紧凑可折叠
    40 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效

    40 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效

    40 毫米钕制扬声器驱动器提供卓越的清晰音质和震撼低音。

    可调节的耳罩和头带，贴合任意头形

    可调节的耳罩和头带，贴合任意头形

    可调节的耳罩和头带，始终舒适贴合头形，您甚至感觉不到这些耳罩的存在。

    闭合式声学系统可带来卓越的隔音效果

    闭合式声学系统可带来卓越的隔音效果

    封闭式系统阻隔环境噪音，让您畅享令人陶醉的聆听体验

    80 毫米直径柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

    80 毫米直径柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适

    柔软耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。

    1.2 米长的线缆，非常适合户外使用

    1.2 米长的线缆，非常适合户外使用

    2000 毫瓦高功率处理：即使是在高音量时也保证无失真

    无论是对于音量还是音源，高功率处理都能提供高性能表现。即使是在高音量或高音频输入功率下，也可提供清晰、无失真的音乐。

    小巧折叠设计，具有可翻转耳塞

    SHL3260 可以折叠，便于携带和存放，可在外出时为您带来绝佳的体验。精巧设计配以精选组件（包括耐用的绞链），易于操控。

    165˚ 耳塞旋转，方便监控，极其灵活

    专为激情四射的 DJ 设计，每个耳塞耳机可旋转 165°，便于混音时单耳监听。正常聆听时旋转功能也很有用，如需要听到外界声音时。

    技术规格

    • 声音

      原声系统
      封闭式
      频率响应
      8 - 27,000  赫兹
      单元直径
      40 毫米
      隔音膜
      PET
      阻抗
      32 欧姆
      磁铁型
      钕制
      最大输入功率
      2000 毫瓦
      灵敏度
      106 dB

    • 连接

      线缆长度
      1.2米
      线缆接口
      单边线缆
      连接口
      3.5  毫米

    • 外箱

      长度
      24.3  厘米
      用户包装数量
      3
      长度
      9.6  英寸
      宽度
      21  厘米
      总重
      1.15  千克
      高度
      23  厘米
      GTIN
      1 69 25970 70198 0
      宽度
      8.3  英寸
      高度
      9.1  英寸
      净重
      0.51  千克
      总重
      2.535  磅
      净重
      1.124  磅
      自重
      0.64  千克
      自重
      1.411  磅

    • 包装尺寸

      高度
      22.5  厘米
      包装类型
      箱体
      货架摆放类型
      两种
      宽度
      19.5  厘米
      厚度
      7.5  厘米
      高度
      8.9  英寸
      随附产品数量
      1
      EAN
      69 25970 70198 3
      宽度
      7.7  英寸
      总重
      0.31  千克
      厚度
      3.0  英寸
      净重
      0.17  千克
      总重
      0.683  磅
      净重
      0.375  磅
      自重
      0.14  千克
      自重
      0.309  磅

    • 产品尺寸

      高度
      18.5  厘米
      宽度
      15  厘米
      厚度
      4.5  厘米
      宽度
      5.9  英寸
      高度
      7.3  英寸
      厚度
      1.8  英寸
      重量
      0.17  千克
      重量
      0.375  磅

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