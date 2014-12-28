耳机
高重低音，清脆细腻
SHL3260 可为激情四射的 DJ 们提供非凡的性能。40 毫米钕制驱动器可提供动态低音，可更换耳罩可旋转 165°，便于监听。配备 2000 毫瓦功率，使耳机在高音量时也不会失真。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥299.00
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高重低音，清脆细腻
- 40 毫米驱动器/封闭式后盖
- DJ 监听式
- 透气型耳垫
- 紧凑可折叠
40 毫米扬声器驱动器为您带来强劲的动态音效
40 毫米钕制扬声器驱动器提供卓越的清晰音质和震撼低音。
可调节的耳罩和头带，贴合任意头形
可调节的耳罩和头带，始终舒适贴合头形，您甚至感觉不到这些耳罩的存在。
闭合式声学系统可带来卓越的隔音效果
封闭式系统阻隔环境噪音，让您畅享令人陶醉的聆听体验
80 毫米直径柔软耳垫，长时间聆听仍倍感舒适
柔软耳垫，改善透气性，分散压力和热量，令佩戴持久舒适。
2000 毫瓦高功率处理：即使是在高音量时也保证无失真
无论是对于音量还是音源，高功率处理都能提供高性能表现。即使是在高音量或高音频输入功率下，也可提供清晰、无失真的音乐。
小巧折叠设计，具有可翻转耳塞
SHL3260 可以折叠，便于携带和存放，可在外出时为您带来绝佳的体验。精巧设计配以精选组件（包括耐用的绞链），易于操控。
165˚ 耳塞旋转，方便监控，极其灵活
专为激情四射的 DJ 设计，每个耳塞耳机可旋转 165°，便于混音时单耳监听。正常聆听时旋转功能也很有用，如需要听到外界声音时。
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 频率响应
-
8 - 27,000
赫兹
- 单元直径
-
40 毫米
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
32 欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
2000 毫瓦
- 灵敏度
-
106 dB
-
连接
- 线缆长度
-
1.2米
- 线缆接口
-
单边线缆
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
24.3
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 长度
-
9.6
英寸
- 宽度
-
21
厘米
- 总重
-
1.15
千克
- 高度
-
23
厘米
- GTIN
-
1 69 25970 70198 0
- 宽度
-
8.3
英寸
- 高度
-
9.1
英寸
- 净重
-
0.51
千克
- 总重
-
2.535
磅
- 净重
-
1.124
磅
- 自重
-
0.64
千克
- 自重
-
1.411
磅
-
包装尺寸
- 高度
-
22.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
7.5
厘米
- 高度
-
8.9
英寸
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
69 25970 70198 3
- 宽度
-
7.7
英寸
- 总重
-
0.31
千克
- 厚度
-
3.0
英寸
- 净重
-
0.17
千克
- 总重
-
0.683
磅
- 净重
-
0.375
磅
- 自重
-
0.14
千克
- 自重
-
0.309
磅
-
产品尺寸
- 高度
-
18.5
厘米
- 宽度
-
15
厘米
- 厚度
-
4.5
厘米
- 宽度
-
5.9
英寸
- 高度
-
7.3
英寸
- 厚度
-
1.8
英寸
- 重量
-
0.17
千克
- 重量
-
0.375
磅
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