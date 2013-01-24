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电脑耳麦

SHM7110/00
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    电脑耳麦

    SHM7110/00

    个性化电脑耳麦

    这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。

    电脑耳麦

    个性化电脑耳麦

    这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。

    个性化电脑耳麦

    这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。

    电脑耳麦

    个性化电脑耳麦

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      该电脑耳麦上的个性化耳罩可彰显您的独特风格，让您与众不同。

      耳垫使佩戴更加舒适而且还能改善低音效果

      飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来非常舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。

      40 毫米扬声器驱动单元可确保传输的声音不会失真

      40 毫米扬声器驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

      高灵敏度麦克风可清晰地接收语音

      旨在实现清晰无干扰的在线通话，这款电脑耳麦堪称完美的解决方案，它具有高度灵敏的麦克风，能够清晰地接收您的语音。

      根据个人情况调节，使长时间配戴更加舒适

      无论您对耳机的“感觉”如何，这款独特的头带结构始终让您感受一种人性化的舒适。您可以调整耳机的位置，以便能够舒服地长时间配戴。

      线控式静音和音量控制

      无须接触音源设备即可静音或调节音量。

      技术规格

      • 设计

        配戴方式
        头带

      • 声音

        原声系统
        半开式
        磁铁型
        钕制
        频率响应
        18 - 22 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        最大输入功率
        100 mW
        麦克风滤芯
        6 毫米
        灵敏度
        110 dB
        单元直径
        40 毫米
        类型
        动态
        灵敏麦克风
        20-10 000 Hz，-40 dB

      • 连接

        线缆长度
        2 米
        连接口
        2 x 3.5 毫米
        线缆类型
        铜制

      • 便利性

        音量控制
        静音开关

      • 产品尺寸

        厚度
        6.8  厘米
        高度
        19  厘米
        重量
        0.113  千克
        宽度
        16.5  厘米

      • 包装尺寸

        高度
        26.5  厘米
        宽度
        20.5  厘米
        厚度
        8.3  厘米
        总重
        0.241  千克
        净重
        0.113  千克
        自重
        0.128  千克
        EAN
        87 12581 43963 7
        随附产品数量
        1
        包装类型
        塑封包装

      • 内箱

        高度
        28.2  厘米
        长度
        42  厘米
        宽度
        26.5  厘米
        总重
        1.9  千克
        净重
        0.678  千克
        自重
        1.222  千克
        EAN
        87 12581 43965 1
        用户包装数量
        6

      • 外箱

        高度
        61  厘米
        长度
        55  厘米
        宽度
        44.5  厘米
        总重
        10  千克
        净重
        2.712  千克
        自重
        7.288  千克
        EAN
        87 12581 43964 4
        用户包装数量
        24

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