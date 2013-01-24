个性化电脑耳麦
这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
个性化电脑耳麦
这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。
个性化电脑耳麦
这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
个性化电脑耳麦
这种精巧的 PC 解决方案让您可以通过定制式耳罩来定制您的耳机。凭借水晶般清晰的语音传送和舒适的头带设计，即使聊天数小时也倍感舒适。
该电脑耳麦上的个性化耳罩可彰显您的独特风格，让您与众不同。
飞利浦耳机的耳垫采用豪华材料制作，造型别致，佩戴起来非常舒适。耳垫不仅能够有效地防止声音外泄，而且还能增强低音效果。耳垫的造型非常独特，可以完全吻合人的耳廓。
40 毫米扬声器驱动单元由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
旨在实现清晰无干扰的在线通话，这款电脑耳麦堪称完美的解决方案，它具有高度灵敏的麦克风，能够清晰地接收您的语音。
无论您对耳机的“感觉”如何，这款独特的头带结构始终让您感受一种人性化的舒适。您可以调整耳机的位置，以便能够舒服地长时间配戴。
无须接触音源设备即可静音或调节音量。
设计
声音
连接
便利性
产品尺寸
包装尺寸
内箱
外箱