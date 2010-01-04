ActionFit
入耳式运动耳机 SHQ1000/98
ActionFit 入耳式运动耳机 SHQ1000/98
精细调谐，专为运动欣赏
该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势
官方建议零售价: ￥149.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动欣赏
该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势
超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
通过免费 ActionFit 应用程序，记录您的健康养生之道
通过这款智能、简单和免费的应用程序记录您的健康养生之道 - 飞利浦专为您打造。ActionFit 应用程序允许您根据时间、距离或卡路里目标来制定适合自己的训练课，您甚至可以为每个目标指定您喜爱的音乐。训练课完成后，您可以使用此应用程序在 Twitter 和 Facebook 上与好友分享训练成绩。距离和卡路里目标需要 GPS 支持，可从应用程序商城免费下载 - 加油训练吧！
超强低音立体声 - 给您的训练课加油
可精细调谐的音响效果，让您的运动体验增色添彩 - 给您的训练课加油
超轻盈设计
超轻盈设计，佩戴倍感舒适 - 专为运动而设计
1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
技术规格
-
声音
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 磁铁型
-
钕制
- 类型
-
动态
- 音圈
-
CCAW
- 频率响应
-
30 - 20 000
赫兹
- 单元直径
-
13.5
毫米
- 灵敏度
-
110
分贝
- 最大输入功率
-
10
mW
- 阻抗
-
16
ohm
-
连接
- 线缆类型
-
OFC
- 线缆接口
-
两边、对称
- 接口末端
-
镀金
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- EAN
-
87 12581 53247 5
- 长度
-
39.2
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
23.2
厘米
- 总重
-
2.357
千克
- 高度
-
25
厘米
- 净重
-
0.504
千克
- 自重
-
1.853
千克
-
内箱
- 长度
-
18.5
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
10.5
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 净重
-
0.063
千克
- 总重
-
0.247
千克
- 自重
-
0.184
千克
- EAN
-
87 12581 53246 8
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3
厘米
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
87 12581 53245 1
- 总重
-
0.064
千克
- 净重
-
0.021
千克
- 自重
-
0.043
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
1.85
厘米
- 宽度
-
3.35
厘米
- 厚度
-
1.65
厘米
- 重量
-
0.021
千克
-
附件
- 随附
-
旅行箱
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