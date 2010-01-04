通过免费 ActionFit 应用程序，记录您的健康养生之道

通过这款智能、简单和免费的应用程序记录您的健康养生之道 - 飞利浦专为您打造。ActionFit 应用程序允许您根据时间、距离或卡路里目标来制定适合自己的训练课，您甚至可以为每个目标指定您喜爱的音乐。训练课完成后，您可以使用此应用程序在 Twitter 和 Facebook 上与好友分享训练成绩。距离和卡路里目标需要 GPS 支持，可从应用程序商城免费下载 - 加油训练吧！