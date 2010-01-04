搜索词

ActionFit

入耳式运动耳机

SHQ1000/98
查找此产品的支持
  • 精细调谐，专为运动欣赏 精细调谐，专为运动欣赏 精细调谐，专为运动欣赏
    -{discount-value}
  • Play Pause

    ActionFit 入耳式运动耳机

    SHQ1000/98

    精细调谐，专为运动欣赏

    该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥149.00

    ActionFit 入耳式运动耳机

    精细调谐，专为运动欣赏

    该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势

    相似产品

    See all 运动和跑步耳机

      精细调谐，专为运动欣赏

      可定制佩戴方式

      • ActionFit
      • 橙色和白色
      防汗

      防汗

      防水密封设计，保护耳机不被汗渍损坏

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。

      线夹

      线夹

      线夹令线缆更牢固

      通过免费 ActionFit 应用程序，记录您的健康养生之道

      通过免费 ActionFit 应用程序，记录您的健康养生之道

      通过这款智能、简单和免费的应用程序记录您的健康养生之道 - 飞利浦专为您打造。ActionFit 应用程序允许您根据时间、距离或卡路里目标来制定适合自己的训练课，您甚至可以为每个目标指定您喜爱的音乐。训练课完成后，您可以使用此应用程序在 Twitter 和 Facebook 上与好友分享训练成绩。距离和卡路里目标需要 GPS 支持，可从应用程序商城免费下载 - 加油训练吧！

      超强低音立体声 - 给您的训练课加油

      可精细调谐的音响效果，让您的运动体验增色添彩 - 给您的训练课加油

      超轻盈设计

      超轻盈设计，佩戴倍感舒适 - 专为运动而设计

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        频率响应
        30 - 20 000  赫兹
        单元直径
        13.5  毫米
        灵敏度
        110  分贝
        最大输入功率
        10  mW
        阻抗
        16  ohm

      • 连接

        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边、对称
        接口末端
        镀金
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 53247 5
        长度
        39.2  厘米
        用户包装数量
        24
        宽度
        23.2  厘米
        总重
        2.357  千克
        高度
        25  厘米
        净重
        0.504  千克
        自重
        1.853  千克

      • 内箱

        长度
        18.5  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        10.5  厘米
        高度
        10.4  厘米
        净重
        0.063  千克
        总重
        0.247  千克
        自重
        0.184  千克
        EAN
        87 12581 53246 8

      • 包装尺寸

        高度
        17.5  厘米
        包装类型
        箱体
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3  厘米
        随附产品数量
        1
        EAN
        87 12581 53245 1
        总重
        0.064  千克
        净重
        0.021  千克
        自重
        0.043  千克

      • 产品尺寸

        高度
        1.85  厘米
        宽度
        3.35  厘米
        厚度
        1.65  厘米
        重量
        0.021  千克

      • 附件

        随附
        旅行箱

      包装盒内物品：

      包装照片

      包装盒中的其他物品

      • 耳罩
      • 旅行软袋
      • 线夹
      • 插头

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。