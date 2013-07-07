专利可调节耳挂，令您佩戴稳固

ActionFit 耳机具有专利可调节耳挂，确保稳固而舒适的紧致贴合效果。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，随时舒适贴合您的耳朵，就是这么简单。不论什么样的锻炼或地形，都影响不到它 - 无论何种情况，您的耳机均会保持稳固就位。