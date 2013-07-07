ActionFit
入耳式运动耳机 SHQ2200PK/98
ActionFit 入耳式运动耳机 SHQ2200PK/98
精细调谐，专为运动设计
有了其独特的专利可调节耳挂，SHQ2200 可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。这些耳机可以稳固地佩戴，不论如何都能为您呈现最佳音质。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动设计
有了其独特的专利可调节耳挂，SHQ2200 可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。这些耳机可以稳固地佩戴，不论如何都能为您呈现最佳音质。 查看所有优势
专利可调节耳挂，令您佩戴稳固
ActionFit 耳机具有专利可调节耳挂，确保稳固而舒适的紧致贴合效果。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，随时舒适贴合您的耳朵，就是这么简单。不论什么样的锻炼或地形，都影响不到它 - 无论何种情况，您的耳机均会保持稳固就位。
防滑橡胶耳罩，始终保持耳机就位
ActionFit 耳机由高级防滑橡胶精心打造，这意味着将其滑入耳中后，便会稳固舒适地保持就位 – 无论锻炼时间有多长或强度有多大。
凯夫拉尔加固线缆，享受极致耐用性
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
防汗且防雨 - 尤为适合锻炼使用
ActionFit 耳机是专为积极向上的生活方式而设计。无论您喜欢运动或锻炼，您的耳机均可以防热、防潮和防汗！您的耳机采用高级防水材料精心打造，可以舒适地防汗、防雨。
8 克重耳机，带来非凡、超轻盈的舒适配带感觉
ActionFit 耳机仅为 8 克重的超轻便设计，配戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。
线夹和保护袋，便于使用和存放
ActionFit 耳机随附其自带的线夹和软袋，便于线缆管理和安全存放。线夹可在锻炼时免去线缆缠绕的烦恼，而将耳机存放于透气型软袋中，全无汗水困扰！
技术规格
-
声音
- 原声系统
-
封闭式
- 隔音膜
-
PET
- 磁铁型
-
钕制
- 类型
-
动态
- 音圈
-
CCAW
- 频率响应
-
20 - 20 000
赫兹
- 单元直径
-
13.6
毫米
- 灵敏度
-
106
分贝
- 最大输入功率
-
10
mW
- 阻抗
-
32
ohm
-
连接
- 线缆类型
-
OFC
- 线缆接口
-
两边、对称
- 接口末端
-
镀金
- 线缆长度
-
1.0
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- 长度
-
38
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
18.1
厘米
- 总重
-
1.987
千克
- 高度
-
24.5
厘米
- GTIN
-
1 69 23410 72075 1
- 净重
-
0.528
千克
- 自重
-
1.459
千克
-
内箱
- 长度
-
18
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
8.2
厘米
- 高度
-
10.5
厘米
- 净重
-
0.066
千克
- 总重
-
0.213
千克
- 自重
-
0.147
千克
- GTIN
-
2 69 23410 72075 8
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
箱体
- 货架摆放类型
-
两种
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
2.5
厘米
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
69 23410 72075 4
- 总重
-
0.06
千克
- 净重
-
0.022
千克
- 自重
-
0.038
千克
-
产品尺寸
- 高度
-
6.35
厘米
- 宽度
-
3.95
厘米
- 厚度
-
2.4
厘米
- 重量
-
0.022
千克
-
附件
- 随附
-
旅行箱
- 线缆管理
-
线夹
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