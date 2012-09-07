精细调谐，专为运动设计
有了其独特的专利可调节耳挂，SHQ2200 可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。这些耳机可以稳固地佩戴，不论如何都能为您呈现最佳音质。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动设计
有了其独特的专利可调节耳挂，SHQ2200 可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。这些耳机可以稳固地佩戴，不论如何都能为您呈现最佳音质。 查看所有优势
ActionFit 耳机具有专利可调节耳挂，确保稳固而舒适的紧致贴合效果。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，随时舒适贴合您的耳朵，就是这么简单。不论什么样的锻炼或地形，都影响不到它 - 无论何种情况，您的耳机均会保持稳固就位。
ActionFit 耳机由高级防滑橡胶精心打造，这意味着将其滑入耳中后，便会稳固舒适地保持就位 – 无论锻炼时间有多长或强度有多大。
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
ActionFit 耳机是专为积极向上的生活方式而设计。无论您喜欢运动或锻炼，您的耳机均可以防热、防潮和防汗！您的耳机采用高级防水材料精心打造，可以舒适地防汗、防雨。
ActionFit 耳机仅为 8 克重的超轻便设计，配戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。
ActionFit 耳机随附其自带的线夹和软袋，便于线缆管理和安全存放。线夹可在锻炼时免去线缆缠绕的烦恼，而将耳机存放于透气型软袋中，全无汗水困扰！
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