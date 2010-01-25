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ActionFit

运动耳挂式耳机

SHQ3000/98
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    ActionFit 运动耳挂式耳机

    SHQ3000/98

    精细调谐，专为运动欣赏

    该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥169.00

    ActionFit 运动耳挂式耳机

    精细调谐，专为运动欣赏

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      采用防水材料建造，允许您在水龙头下用水洗您的耳机

      防汗

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      防水密封设计，保护耳机不被汗渍损坏

      可定制的耳挂

      可定制的耳挂

      耳挂可以定制，佩戴更贴合 - 专为运动而设计

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。

      线夹

      线夹

      线夹令线缆更牢固

      噪音隔离耳机可最大限度地减少环境噪音

      噪音隔离耳机可最大限度地减少环境噪音

      借助噪音隔离功能，即使使用较低的音量您也能欣赏到更丰富的音乐细节，而一般的耳机无法达到这种效果。基于对人耳耳道结构的透彻了解，噪音隔离耳机的弯曲式原声导管设计可在外界音源和耳道之间形成绝佳的密封效果，从而可消除多余的背景噪音，直接将声音导入耳朵。使用是使用中等音量设置，您也能感受到没有环境噪音干扰的音乐细节。提供三种型号的耳套，可带来舒适、贴合的佩戴效果。

      通过免费 ActionFit 应用程序，记录您的健康养生之道

      通过免费 ActionFit 应用程序，记录您的健康养生之道

      通过这款智能、简单和免费的应用程序记录您的健康养生之道 - 飞利浦专为您打造。ActionFit 应用程序允许您根据时间、距离或卡路里目标来制定适合自己的训练课，您甚至可以为每个目标指定您喜爱的音乐。训练课完成后，您可以使用此应用程序在 Twitter 和 Facebook 上与好友分享训练成绩。距离和卡路里目标需要 GPS 支持，可从应用程序商城免费下载 - 加油训练吧！

      超强低音立体声 - 给您的训练课加油

      可精细调谐的音响效果，让您的运动体验增色添彩 - 给您的训练课加油

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        磁铁型
        钕制
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        频率响应
        15 - 22000  赫兹
        单元直径
        9  毫米
        灵敏度
        102  分贝
        最大输入功率
        20  mW
        阻抗
        16  ohm

      • 连接

        线缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边、对称
        接口末端
        镀金
        线缆长度
        1.2  米
        连接口
        3.5  毫米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 53244 4
        长度
        38.8  厘米
        用户包装数量
        24
        宽度
        25.6  厘米
        总重
        2.464  千克
        高度
        24.8  厘米
        净重
        0.552  千克
        自重
        1.912  千克

      • 内箱

        长度
        18.3  厘米
        用户包装数量
        3
        宽度
        11.7  厘米
        高度
        10.4  厘米
        净重
        0.069  千克
        总重
        0.258  千克
        自重
        0.189  千克
        EAN
        87 12581 53250 5

      • 包装尺寸

        高度
        17.5  厘米
        包装类型
        包装盒
        宽度
        9.5  厘米
        厚度
        3.5  厘米
        随附产品数量
        1
        EAN
        87 12581 53243 7
        总重
        0.07  千克
        净重
        0.023  千克
        自重
        0.047  千克

      • 附件

        随附
        旅行箱

      包装盒内物品：

      包装照片

      包装盒中的其他物品

      • 耳罩
      • 外壳
      • 线夹
      • 插头

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