ActionFit
运动耳挂式耳机 SHQ3000/98
ActionFit 运动耳挂式耳机 SHQ3000/98
精细调谐，专为运动欣赏
该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势
官方建议零售价: ￥169.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动欣赏
该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势
水洗设计
采用防水材料建造，允许您在水龙头下用水洗您的耳机
可定制的耳挂
耳挂可以定制，佩戴更贴合 - 专为运动而设计
超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
噪音隔离耳机可最大限度地减少环境噪音
借助噪音隔离功能，即使使用较低的音量您也能欣赏到更丰富的音乐细节，而一般的耳机无法达到这种效果。基于对人耳耳道结构的透彻了解，噪音隔离耳机的弯曲式原声导管设计可在外界音源和耳道之间形成绝佳的密封效果，从而可消除多余的背景噪音，直接将声音导入耳朵。使用是使用中等音量设置，您也能感受到没有环境噪音干扰的音乐细节。提供三种型号的耳套，可带来舒适、贴合的佩戴效果。
通过免费 ActionFit 应用程序，记录您的健康养生之道
通过这款智能、简单和免费的应用程序记录您的健康养生之道 - 飞利浦专为您打造。ActionFit 应用程序允许您根据时间、距离或卡路里目标来制定适合自己的训练课，您甚至可以为每个目标指定您喜爱的音乐。训练课完成后，您可以使用此应用程序在 Twitter 和 Facebook 上与好友分享训练成绩。距离和卡路里目标需要 GPS 支持，可从应用程序商城免费下载 - 加油训练吧！
超强低音立体声 - 给您的训练课加油
可精细调谐的音响效果，让您的运动体验增色添彩 - 给您的训练课加油
1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
技术规格
-
声音
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 磁铁型
-
钕制
- 类型
-
动态
- 音圈
-
CCAW
- 频率响应
-
15 - 22000
赫兹
- 单元直径
-
9
毫米
- 灵敏度
-
102
分贝
- 最大输入功率
-
20
mW
- 阻抗
-
16
ohm
-
连接
- 线缆类型
-
OFC
- 线缆接口
-
两边、对称
- 接口末端
-
镀金
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接口
-
3.5
毫米
-
外箱
- EAN
-
87 12581 53244 4
- 长度
-
38.8
厘米
- 用户包装数量
-
24
- 宽度
-
25.6
厘米
- 总重
-
2.464
千克
- 高度
-
24.8
厘米
- 净重
-
0.552
千克
- 自重
-
1.912
千克
-
内箱
- 长度
-
18.3
厘米
- 用户包装数量
-
3
- 宽度
-
11.7
厘米
- 高度
-
10.4
厘米
- 净重
-
0.069
千克
- 总重
-
0.258
千克
- 自重
-
0.189
千克
- EAN
-
87 12581 53250 5
-
包装尺寸
- 高度
-
17.5
厘米
- 包装类型
-
包装盒
- 宽度
-
9.5
厘米
- 厚度
-
3.5
厘米
- 随附产品数量
-
1
- EAN
-
87 12581 53243 7
- 总重
-
0.07
千克
- 净重
-
0.023
千克
- 自重
-
0.047
千克
-
附件
- 随附
-
旅行箱
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