精细调谐，专为运动设计
有了可调节耳挂，轻便防汗的 SHQ3200 耳机可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。如果不是惊艳的声音持续放送，您甚至不会感觉到它们的存在。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动设计
有了可调节耳挂，轻便防汗的 SHQ3200 耳机可令您集中精力于任意您所进行的训练，激情不减。如果不是惊艳的声音持续放送，您甚至不会感觉到它们的存在。 查看所有优势
ActionFit 耳机具有专利可调节耳挂，确保稳固而舒适的紧致贴合效果。只需将耳机挂在耳朵上，上下滑动可调节挂钩，随时舒适贴合您的耳朵，就是这么简单。不论什么样的锻炼或地形，都影响不到它 - 无论何种情况，您的耳机均会保持稳固就位。
ActionFit 耳机具有精细调谐的 9 毫米驱动器，专为再现出色音质而设计。声音纯净、强劲，让您轻松沉醉于锻炼之中 - 充分享受音乐和运动的魅力。
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
没有什么比无与伦比的音效更能让您与锻炼的节奏达到完美同步。凭借 ActionFit 耳机，出色的深沉动态低音赋予您超级愉悦体验，全面提升您每天的运动激情，让您的训练水准节节攀升。
ActionFit 耳机随附经过特别设计的超柔软硅制耳罩，完美贴合您的耳朵。如此舒适的感觉，令您戴上就不想取下。
ActionFit 耳机是专为积极向上的生活方式而设计。无论您喜欢运动或锻炼，您的耳机均可以防热、防潮和防汗！您的耳机采用高级防水材料精心打造，可以舒适地防汗、防雨。
ActionFit 耳机仅为 8 克重的超轻便设计，配戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。
ActionFit 耳机随附其自带的线夹和软袋，便于线缆管理和安全存放。线夹可在锻炼时免去线缆缠绕的烦恼，而将耳机存放于透气型软袋中，全无汗水困扰！
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