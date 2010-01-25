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ActionFit

运动颈带式耳机

SHQ4000/98
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    ActionFit 运动颈带式耳机

    SHQ4000/98

    精细调谐，专为运动欣赏

    该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥159.00

    ActionFit 运动颈带式耳机

    精细调谐，专为运动欣赏

    该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势

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      水洗设计

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      采用防水材料建造，允许您在水龙头下用水洗您的耳机

      防汗

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      防水密封设计，保护耳机不被汗渍损坏

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适

      这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。

      线夹

      线夹

      超强低音立体声 - 给您的训练课加油

      可精细调谐的音响效果，让您的运动体验增色添彩 - 给您的训练课加油

      轻灵颈带

      灵活轻便的颈带，特别舒适稳固 - 专为运动而设计

      1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      技术规格

      • 声音

        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形
        频率响应
        15 - 22000  赫兹
        阻抗
        16  欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        20  mW
        灵敏度
        102  分贝
        扬声器直径
        9  毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金
        线缆类型
        OFC

      • 附件

        随附
        旅行箱

      • 包装尺寸

        高度
        19.5  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        净重
        0.032  千克
        总重
        0.156  千克
        自重
        0.124  千克
        EAN
        87 12581 53248 2
        随附产品数量
        1
        包装类型
        包装盒

      • 内箱

        长度
        21.5  厘米
        宽度
        14.5  厘米
        高度
        20.5  厘米
        净重
        0.096  千克
        总重
        0.559  千克
        自重
        0.463  千克
        EAN
        87 12581 53249 9
        用户包装数量
        3

      • 外箱

        长度
        45.5  厘米
        宽度
        31.5  厘米
        高度
        44.5  厘米
        净重
        0.768  千克
        总重
        5.189  千克
        自重
        4.421  千克
        EAN
        87 12581 58677 5
        用户包装数量
        24

      包装盒内物品：

      Packaging photograph - highres 1447x756

      包装盒中的其他物品

      • 耳罩
      • 线夹
      • 插头
      • 旅行软袋

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