ActionFit
运动颈带式耳机 SHQ4000/98
ActionFit 运动颈带式耳机 SHQ4000/98
精细调谐，专为运动欣赏
该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势
官方建议零售价: ￥159.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
精细调谐，专为运动欣赏
该系列耳机由防水材料以及可帮助杀菌的抗菌材料制作而成，专为那些对舒适感要求很高的用户定制 查看所有优势
水洗设计
采用防水材料建造，允许您在水龙头下用水洗您的耳机
超柔软的硅制耳罩令配戴无比舒适
这些飞利浦耳机具有 3 种型号的超柔软硅制耳罩，无需施加压力即可舒适地佩戴在耳中，同时能够有效地阻隔多余的噪音。
超强低音立体声 - 给您的训练课加油
可精细调谐的音响效果，让您的运动体验增色添彩 - 给您的训练课加油
轻灵颈带
灵活轻便的颈带，特别舒适稳固 - 专为运动而设计
1.2 米长的线缆是户外使用的理想长度
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
技术规格
-
声音
- 隔音膜
-
Mylar 聚酯锥形
- 频率响应
-
15 - 22000
赫兹
- 阻抗
-
16
欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
20
mW
- 灵敏度
-
102
分贝
- 扬声器直径
-
9
毫米
- 类型
-
动态
- 音圈
-
CCAW
-
连接
- 线缆接口
-
单面
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接器
-
3.5
毫米
- 接头末端
-
镀金
- 线缆类型
-
OFC
-
附件
- 随附
-
旅行箱
-
包装尺寸
- 高度
-
19.5
厘米
- 宽度
-
19.5
厘米
- 厚度
-
4.5
厘米
- 净重
-
0.032
千克
- 总重
-
0.156
千克
- 自重
-
0.124
千克
- EAN
-
87 12581 53248 2
- 随附产品数量
-
1
- 包装类型
-
包装盒
-
内箱
- 长度
-
21.5
厘米
- 宽度
-
14.5
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 净重
-
0.096
千克
- 总重
-
0.559
千克
- 自重
-
0.463
千克
- EAN
-
87 12581 53249 9
- 用户包装数量
-
3
-
外箱
- 长度
-
45.5
厘米
- 宽度
-
31.5
厘米
- 高度
-
44.5
厘米
- 净重
-
0.768
千克
- 总重
-
5.189
千克
- 自重
-
4.421
千克
- EAN
-
87 12581 58677 5
- 用户包装数量
-
24
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