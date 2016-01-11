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运动耳机

SHQ4400CL/00
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    运动耳机

    SHQ4400CL/00

    挑战个人极限

    飞利浦 Actionfit GoLong 运动耳机专为实现峰值性能而打造。羽量轻盈且灵活舒适，可提供深沉的超强低音，舒适贴合且音效出色，让您在训练之后仍愿意长时间佩戴。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥269.00

    运动耳机

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      3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适

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      灵活的颈带，可自动调节，配戴完美贴合

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      凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用

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      高性能音质，可让您取得更好成绩

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      噪音隔离，让您沉醉于锻炼之中

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      运动型便携袋，便于存放

      运动型便携袋，便于存放

      可将您的耳机安全存放到透气型软袋中，以快速存取且便于携带。

      非常适合剧烈的锻炼，具有 IPX4 防水等级

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      不要害怕出汗或冒险参加运动。它具有 IPX4 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。

      随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼

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      线夹可保持线缆不会干扰您的刻苦训练。

      格外舒适的训练：11.4 克轻便耳机

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      ActionFit 挂颈式耳机仅为 11.4 克重的超轻便设计，佩戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。

      技术规格

      • 附件

        耳塞
        3 种尺寸：S、M、L
        存储袋

      • 连接

        线缆接口
        单面
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀金

      • 声音

        隔音膜
        PET
        阻抗
        16  欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        20  mW
        灵敏度
        107  分贝
        扬声器直径
        8.6  毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        原声系统
        已关闭
        频率响应
        5 - 24 000  赫兹

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