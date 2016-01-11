运动耳机 SHQ4400CL/00
挑战个人极限
飞利浦 Actionfit GoLong 运动耳机专为实现峰值性能而打造。羽量轻盈且灵活舒适，可提供深沉的超强低音，舒适贴合且音效出色，让您在训练之后仍愿意长时间佩戴。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥269.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 Actionfit GoLong 运动耳机专为实现峰值性能而打造。羽量轻盈且灵活舒适，可提供深沉的超强低音，舒适贴合且音效出色，让您在训练之后仍愿意长时间佩戴。 查看所有优势
3 种尺寸耳塞套，令佩戴更加舒适
随附 3 对不同尺寸的耳塞套，可确保尽可能完美贴合。
灵活的颈带，可自动调节，配戴完美贴合
这些 Actionfit 耳机颈带配有柔软弹簧线，可完美贴合颈部，佩戴起来无比舒适。轻便橡胶耳挂和可自动调整的弹性橡胶颈带，让您在整个训练期间倍感牢固而舒适。
凯夫拉尔® 加固线缆，超级耐用
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
高性能音质，可让您取得更好成绩
8.6 毫米驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到最佳水平。
噪音隔离，让您沉醉于锻炼之中
耳塞可紧紧密封在耳道中，可实现高冲击噪音隔离效果。同时，人体工程学声管可确保完美贴合。
运动型便携袋，便于存放
可将您的耳机安全存放到透气型软袋中，以快速存取且便于携带。
非常适合剧烈的锻炼，具有 IPX4 防水等级
不要害怕出汗或冒险参加运动。它具有 IPX4 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。
随附线夹，训练时免去线缆缠绕的烦恼
线夹可保持线缆不会干扰您的刻苦训练。
格外舒适的训练：11.4 克轻便耳机
ActionFit 挂颈式耳机仅为 11.4 克重的超轻便设计，佩戴起来感觉非同一般。事实上，您在锻炼时几乎感觉不到它的存在 – 耳畔只有超凡、震撼的音效，令您充分集中精力并保持运动激情。
技术规格
-
附件
- 耳塞
-
3 种尺寸：S、M、L
- 存储袋
-
是
-
连接
- 线缆接口
-
单面
- 线缆长度
-
1.2
米
- 连接器
-
3.5
毫米
- 接头末端
-
镀金
-
声音
- 隔音膜
-
PET
- 阻抗
-
16
欧姆
- 磁铁型
-
钕制
- 最大输入功率
-
20
mW
- 灵敏度
-
107
分贝
- 扬声器直径
-
8.6
毫米
- 类型
-
动态
- 音圈
-
CCAW
- 原声系统
-
已关闭
- 频率响应
-
5 - 24 000
赫兹
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