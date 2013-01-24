无线魅力，挑战个人极限
飞利浦 Actionfit WirelessFreedom 运动耳机，让您时刻准备好打破记录。稳固佩戴，防水及无线缆设计，提供多种配戴方式，实现理想舒适度，深沉的震撼低音效果，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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个性化定制。可在耳挂、鳍状结构或耳塞样式之间选择，使耳塞能够牢固放入耳中，以便您保持前行。
享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。
蓝牙技术可提供轻松自在的无线音乐。
ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。
性能出众。13.6 毫米驱动器带来高性能震撼音质，助您实现目标。
保持专注。稳固贴合意味着您无需担心耳机掉落，且得益于轻便的设计，您几乎意识不到耳机的存在。
磁性线夹可保持线缆稳固，不会在您刻苦训练时弹跳。
不要害怕出汗。具有 IPX2 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。
可将您的耳机安全存放到透气型软袋中，以快速存取且便于携带。
连接
功率
声音
便利性
附件
外箱
包装尺寸
产品尺寸