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ActionFit

蓝牙® 运动耳机

SHQ7900CL/00
  • 无线魅力，挑战个人极限 无线魅力，挑战个人极限 无线魅力，挑战个人极限
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    ActionFit 蓝牙® 运动耳机

    SHQ7900CL/00

    无线魅力，挑战个人极限

    飞利浦 Actionfit WirelessFreedom 运动耳机，让您时刻准备好打破记录。稳固佩戴，防水及无线缆设计，提供多种配戴方式，实现理想舒适度，深沉的震撼低音效果，让您的身体时刻保持运动激情。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00
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      无线魅力，挑战个人极限

      可定制的无线运动耳塞

      • 适合室内和室外使用
      • 蓝牙®
      • 防汗
      • 扁平线缆
      个性化定制您的耳挂、鳍状结构或耳塞样式

      个性化定制您的耳挂、鳍状结构或耳塞样式

      个性化定制。可在耳挂、鳍状结构或耳塞样式之间选择，使耳塞能够牢固放入耳中，以便您保持前行。

      开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

      开放式声学结构让声音可更好地感知且安全

      享受不会将您与周围环境隔绝开来的优质声音。开放式声学设计可传入环境声，以便您随时了解周边情况，保持警惕，且在室外更安全地运动。

      蓝牙无线连接，免去线缆缠绕的烦恼

      蓝牙无线连接，免去线缆缠绕的烦恼

      蓝牙技术可提供轻松自在的无线音乐。

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      ActionFit 耳机旨在提供更高的耐用性和强度。其凯夫拉尔涂层线缆可以很好地防止撕裂，并可经受极端环境和锻炼的冲击。

      高性能音质，可让您取得更好成绩

      高性能音质，可让您取得更好成绩

      性能出众。13.6 毫米驱动器带来高性能震撼音质，助您实现目标。

      轻便和稳固贴合设计，适合运动时使用

      轻便和稳固贴合设计，适合运动时使用

      保持专注。稳固贴合意味着您无需担心耳机掉落，且得益于轻便的设计，您几乎意识不到耳机的存在。

      磁夹在训练过程中保持连接

      磁夹在训练过程中保持连接

      磁性线夹可保持线缆稳固，不会在您刻苦训练时弹跳。

      尤为适合训练使用，具有 IPX2 防汗等级

      尤为适合训练使用，具有 IPX2 防汗等级

      不要害怕出汗。具有 IPX2 等级，您可以尽情大汗淋漓地进行锻炼，也可以在下雨天锻炼，湿气不会进入听筒。

      运动型便携袋，便于存放

      可将您的耳机安全存放到透气型软袋中，以快速存取且便于携带。

      技术规格

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.1
        最大范围
        长达 10  米

      • 功率

        供电类型
        锂聚合物
        电池重量
        2.1 克
        音乐播放时间
        6.5*  小时
        充电式设计
        Y
        待机时间
        150* 小时
        通话时间
        7* 小时

      • 声音

        隔音膜
        PET
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        5 mW
        灵敏度
        105 分贝
        单元直径
        13.6 毫米
        音圈
        铜制
        音效增强
        • 回声控制
        • 降噪
        频率响应
        15 - 22 000 赫兹
        类型
        动态

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 最后号码重拨
        • 麦克风静音
        • 在通话和音乐之间切换
        • 通话保持
        音量控制
        Y

      • 附件

        快速入门指南
        快速入门指南
        USB 线
        随附，用于充电
        可分离式耳挂
        1 副
        随附
        • 3 个橡胶耳罩
        • 保护袋

      • 外箱

        总重
        0.387  千克
        GTIN
        1 69 25970 71010 4
        高度
        13.3  厘米
        长度
        19  厘米
        净重
        0.189  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.198  千克
        宽度
        11  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        3  厘米
        EAN
        69 25970 71010 7
        总重
        0.102  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.063  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        卡通箱
        自重
        0.039  千克
        货架摆放类型
        两种
        宽度
        9.5  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        4  厘米
        高度
        2  厘米
        重量
        0.023  千克
        宽度
        10  厘米

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