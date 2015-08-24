两种佩戴风格 - C 形稳定锁和耳挂式卡夹

两种不同的佩戴风格可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于运动或训练。耳挂式卡夹专为极限和专业运动而设计，而 C 形稳定锁则是休闲训练的理想之选。