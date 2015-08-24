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ActionFit

蓝牙® 运动耳机

SHQ8300LF/00
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    ActionFit 蓝牙® 运动耳机

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      18 克轻盈设计，带来极致的舒适度

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      一触式 NFC 连接，蓝牙® 配对轻而易举

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      高性能音质，带来理想表现

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      13.6 毫米钕制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固线缆，十分耐用

      凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。

      MusicChain™ 可让您轻松与好友分享音乐

      MusicChain™ 可让您轻松与好友分享音乐

      借助 MusicChain™，您可以轻松与好友分享正在播放的曲目。使用蓝牙®技术，只需点击耳机上的 MusicChain™ 按钮，即可将其与其他支持 MusicChain™ 的耳机配对。

      开放式声学设计，有助于您安全地训练

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      IPX2 级防汗防湿 - 尤为适合训练使用

      IPX2 级防汗防湿 - 尤为适合训练使用

      汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些无线蓝牙 Actionfit 运动耳机的材料防汗防水，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。

      两种佩戴风格 - C 形稳定锁和耳挂式卡夹

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      两种不同的佩戴风格可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于运动或训练。耳挂式卡夹专为极限和专业运动而设计，而 C 形稳定锁则是休闲训练的理想之选。

      支持蓝牙® 4.1，HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      支持蓝牙® 4.1，HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      蓝牙® 技术让您行动自如，全无线缆缠绕之扰。

      磁性线夹可保持线缆稳固

      特殊设计的磁性线夹，无论您如何训练，它都可以保持线缆稳固。

      技术规格

      • 附件

        快速入门指南
        随附
        USB 线
        随附，用于充电

      • 设计

        颜色
        橙黄色和白色

      • 连接

        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        最大范围
        长达 10  米
        蓝牙版本
        4.1

      • 便利性

        通话管理
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 最后号码重拨
        • 通话保持
        • 在通话和音乐之间切换
        音量控制
        Y

      • 功率

        供电类型
        锂聚合物
        音乐播放时间
        6.5*  小时
        待机时间
        150* 小时
        通话时间
        7* 小时

      • 声音

        波段
        15 -22000 赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        10 mW
        单元直径
        13.6 毫米
        灵敏度
        107  分贝
        原声系统
        半封闭式
        隔音膜
        PET
        类型
        动态
        音效增强
        • 回声控制
        • 降噪
        音圈
        铜制

      • 包装尺寸

        EAN
        69 25970 70708 4
        厚度
        4.2  厘米
        总重
        0.1265  千克
        高度
        17.5  厘米
        净重
        0.0633  千克
        随附产品数量
        1
        自重
        0.0632  千克
        宽度
        9.5  厘米
        包装类型
        卡通箱
        货架摆放类型
        两种

      • 外箱

        总重
        0.4815  千克
        GTIN
        1 69 25970 70708 1
        高度
        13.3  厘米
        长度
        19  厘米
        净重
        0.1899  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.2916  千克
        宽度
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      • 产品尺寸

        厚度
        4  厘米
        高度
        2  厘米
        重量
        0.02325  千克
        宽度
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