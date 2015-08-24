这些 Actionfit 运动耳机仅有 18 克重，轻便舒适，您甚至感觉不到它们的存在。是您轻松跨越艰难关头的完美搭档。
NFC 轻松配对，只需轻轻触碰，便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。
13.6 毫米钕制驱动器，带来高性能震撼音质，助您达到理想水平。
凯夫拉尔® 加固耳机线结实耐用，能够胜任严苛的训练。
借助 MusicChain™，您可以轻松与好友分享正在播放的曲目。使用蓝牙®技术，只需点击耳机上的 MusicChain™ 按钮，即可将其与其他支持 MusicChain™ 的耳机配对。
开放式声学设计，让您随时了解周边情况，以便保持警惕，而不会错过任何一首精彩歌曲。
汗水或雨水也无法阻挡您尽情欣赏心爱音乐的热望。这些无线蓝牙 Actionfit 运动耳机的材料防汗防水，是在各种天气下锻炼时的完美伴侣。
两种不同的佩戴风格可确保 Actionfit 耳机在耳中稳固定位，让您心无旁骛，专注于运动或训练。耳挂式卡夹专为极限和专业运动而设计，而 C 形稳定锁则是休闲训练的理想之选。
蓝牙® 技术让您行动自如，全无线缆缠绕之扰。
特殊设计的磁性线夹，无论您如何训练，它都可以保持线缆稳固。
附件
设计
连接
便利性
功率
声音
包装尺寸
外箱
产品尺寸
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