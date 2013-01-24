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耳机

SHX10/00
  • 感受低音，洞察节拍。 感受低音，洞察节拍。 感受低音，洞察节拍。
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    耳机

    SHX10/00

    感受低音，洞察节拍。

    飞利浦 HX1 耳塞让您不仅可以感受到低音，还能洞察到每一个节拍。这才是您想要的可视化音乐。专为聚会而设计！戴上脉动的 LED 耳机，在聚会上闪耀个性，成为众人瞩目的焦点。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00
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      通过 LED 按钮控制音乐的可视性

      通过线控电池盒上的 LED 滑动开关轻松控制音乐的可视性。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        半封闭式
        磁铁型
        钕制
        阻抗
        16  欧姆
        最大输入功率
        20  mW
        灵敏度
        103  分贝
        扬声器直径
        8.6  毫米
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹

      • 连接

        线缆接口
        两边平行、对称
        线缆长度
        1.2  米
        连接器
        3.5  毫米
        接头末端
        镀镍
        线缆类型

      • 功率

        电池数量
        1 块（内置）
        电池类型
        锂聚合物
        电池重量
        1.8  克

      • 附件

        USB 线缆

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