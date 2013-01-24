感受低音，洞察节拍。

飞利浦 HX1 耳塞让您不仅可以感受到低音，还能洞察到每一个节拍。这才是您想要的可视化音乐。专为聚会而设计！戴上脉动的 LED 耳机，在聚会上闪耀个性，成为众人瞩目的焦点。 查看所有优势