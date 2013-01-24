感受低音，洞察节拍。
飞利浦 HX1 耳塞让您不仅可以感受到低音，还能洞察到每一个节拍。这才是您想要的可视化音乐。专为聚会而设计！戴上脉动的 LED 耳机，在聚会上闪耀个性，成为众人瞩目的焦点。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
感受低音，洞察节拍。
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感受低音，洞察节拍。
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提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。
低音反射端口通过排出空气来提升低音效果，改善系统的低频效率。
强劲 LED，与每个音乐节拍同步闪亮，让声音既可听到又能看到。有史以来第一次，您可以通过视觉形式分享音乐。
8.6 毫米钕制驱动器可提供深沉的低音效果，放大音乐的脉动。可以提供具有宽动态范围的高保真音质，即使是最微妙的细节，都能真实再现。
这些耳机均采用坚固耐用的材料制造而成，具有结实坚固的外观和质感。
通过线控电池盒上的 LED 滑动开关轻松控制音乐的可视性。
声音
连接
功率
附件