防止细菌和病毒，令人放心
Sanifilter Plus 是适合 GoPure 5601 车载空气净化器的高级滤网。配备抑菌层，可有效捕获 99% 车内空气中漂浮的细小颗粒，包括病毒和细菌。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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产品描述
性能
重量和尺寸
市场规格
物流信息