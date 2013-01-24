滤网可捕获超过 99% 小至 0.004 微米*的颗粒物

SaniFilter Plus 可令人难以置信地捕获车内空气中漂浮的 99% 的细小颗粒，这些颗粒小至 0.004 微米，比导致 SARS 的冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。SaniFilter Plus 可以有效捕获通过滤网的空气中的微生物。