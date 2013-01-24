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SaniFilter Plus 100

车载空气净化器过滤网

SNF100PTCX1
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    SaniFilter Plus 100 车载空气净化器过滤网

    SNF100PTCX1

    防止细菌和病毒，令人放心

    Sanifilter Plus 是适合 GoPure 5601 车载空气净化器的高级滤网。配备抑菌层，可有效捕获 99% 车内空气中漂浮的细小颗粒，包括病毒和细菌。 查看所有优势

    SaniFilter Plus 100 车载空气净化器过滤网

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      捕获其他滤网遗漏的细小颗粒

      • 捕获 0.004 微米的细小颗粒
      • 抑制微生物生长
      滤网可捕获超过 99% 小至 0.004 微米*的颗粒物

      滤网可捕获超过 99% 小至 0.004 微米*的颗粒物

      SaniFilter Plus 可令人难以置信地捕获车内空气中漂浮的 99% 的细小颗粒，这些颗粒小至 0.004 微米，比导致 SARS 的冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。SaniFilter Plus 可以有效捕获通过滤网的空气中的微生物。

      抑制有害微生物生长

      SaniFilter Plus 包含一种特殊的抗菌层，可抑制微生物和其他经空气传播污染物的生长。这样可以阻止细菌在您呼吸的空气中再循环，从而降低出现细菌或病毒传播的可能性。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        SNF100
        颜色
        白色
        过滤网型号
        替换滤网
        过滤网技术
        HEPA
        滤网使用寿命
        建议 12 个月

      • 性能

        过滤细菌/病毒
        高效净化空气（分钟）
        99% 小至 0.004 微米*的颗粒物
        过滤经空气传播的过敏原
        过滤 PM1、PM2.5
        抑制细菌生长
        抑制霉菌生长
        抑制病毒生长

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        108 x 63 x 15 毫米
        包装盒重量（含产品）（克）
        25
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        100 x 60 x 12 毫米
        产品重量
        15

      • 市场规格

        使用效果
        健康的车内空气
        产品亮点
        SaniFilter Plus 100

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        SNF100PTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330140
        订购代码（中国）GOC
        33014030

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          • 在德国对 SaniFilter Plus 的颗粒 1 次去除效率进行了测试；颗粒大小参照世界卫生组织 (WHO)《2008 年微生物风险评估报告》中发布的导致 SARS 的冠状病毒和细菌的大小。