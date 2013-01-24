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SaniFilter Plus 130

车载空气净化器过滤网

SNF130PTCX1
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    SaniFilter Plus 130 车载空气净化器过滤网

    SNF130PTCX1

    防止细菌和病毒，令人放心

    SaniFilter Plus 是适合 GoPure Style 7000 车载空气净化器的高效滤网。配备抑菌层，可有效去除 99.9% 车内空气中漂浮的细小颗粒，包括病毒和细菌。 查看所有优势

    SaniFilter Plus 130 车载空气净化器过滤网

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      • 过滤 0.004 微米的细小颗粒
      • 抑制微生物生长
      过滤网可捕捉 99.9% 以上小至 0.004 微米的颗粒*

      过滤网可捕捉 99.9% 以上小至 0.004 微米的颗粒*

      SaniFilter Plus 可滤除 99.9% 车内空气中漂浮的小至 0.004 微米（比非典冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍）的细小颗粒。过滤网可有效过滤空气中的细菌。

      抑制有害微生物生长

      SaniFilter Plus 采用特制抑菌层，可抑制微生物和其他经空气传播污染物的生长。这样可以阻止细菌在您呼吸的空气中再循环，从而降低任何细菌或病毒传播的可能性。

      技术规格

      • 产品描述

        规格
        SNF130
        过滤网型号
        替换滤网
        技术
        • 汽车洁净空气系统
        • 替换滤网
        颜色
        白色
        过滤网技术
        HEPA
        滤网使用寿命
        建议 12 个月

      • 性能

        过滤细菌/病毒
        高效净化空气（分钟）
        99.9%，小至 0.004 微米*
        过滤经空气传播的过敏原
        过滤 PM1、PM2.5
        抑制细菌的生长
        抑制霉菌的生长
        抑制病毒的生长

      • 重量和尺寸

        包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        132.5 x 64 x 27
        包装盒重量（含产品）（克）
        34
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）
        128 x 60 x 25
        产品重量
        25

      • 市场规格

        产品亮点
        SaniFilter Plus 130
        使用效果
        健康的车内空气

      • 物流信息

        箱规
        1
        参考（订单输入）
        SNF130PTCX1
        EAN1（中国）
        6970128330249
        订购代码（中国）GOC
        33024930

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          • 根据德国实验室针对 SaniFilter Plus 进行的颗粒物一次性去除率测试；根据世界卫生组织 (WHO) 2008 年发布的《微生物风险评估报告》中的非典冠状病毒和细菌的大小。