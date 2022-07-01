已停产
SP9830/12
卓越净剃，至臻舒适
飞利浦 S9000 Prestige系列电须刀，搭载SkinIQ肌能感应科技，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。
紧贴皮肤
纳米双层精准刀片
水感顺滑舒适圈
超柔性悬挂系统
保修期5年****
我们拥有专利的独特旋转式提须及切剃系统将毛发从根部轻轻提起，然后紧贴皮肤精准切剃（紧贴皮肤低至 0.00 mm），刀片甚至不会接触皮肤。精确到极致，让您整个白天都能享受干净剃须效果*。
飞利浦旋转式剃须刀专为自然生长的毛发而设计，360 度旋转刀片可从各个方向切割朝各个方向生长的毛发。纳米双层精准刀片每分钟可切割多达 165,000 次，每次切割剃须效率提高 25%**。
超柔性悬挂系统配备全柔性刀头，可以完全适应各种面部轮廓，甚至能够修剪颈部难以触及的毛发，为您带来顺滑舒适的剃须感受。
信息来源：欧睿信息咨询（上海）有限公司；家电行业数据库 2026 版本，以 2025 年各品牌电动身体剃须刀零售量（按” 件”）计，依据电动身体剃须刀的产品定义
与飞利浦上一代S9000 Prestige系列相比
对比飞利浦剃须刀 3000 系列（3 天胡须量）
对比原有产品
2 年保修（购买后 90 天内在 Philips.com 上注册，可享3年延长保修）。