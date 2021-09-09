通过我们的提须及切剃系统，可实现紧贴皮肤剃须

我们拥有专利的独特旋转式提须及切剃系统将毛发从根部轻轻提起，然后紧贴皮肤精准切剃（紧贴皮肤低至 0.00 mm），刀片甚至不会接触皮肤。精确到极致，让您整个白天都能享受干净剃须效果*。