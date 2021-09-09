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已停产

Shaver S9000 Prestige干湿两用电动剃须刀

SP9873/14

卓越净剃，至臻舒适

飞利浦 S9000 Prestige系列电须刀，搭载SkinIQ肌能感应科技，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。

查看所有优势
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全球排名第一的电动剃须刀品牌1

采用 SkinIQ 肌能感应科技

卓越净剃，至臻舒适

  • 纳米双层精准刀片

  • 水感顺滑舒适圈

  • 超柔性悬挂系统

  • 高转速数字马达

  • 保修期5年****

通过我们的提须及切剃系统，可实现紧贴皮肤剃须

通过我们的提须及切剃系统，可实现紧贴皮肤剃须

我们拥有专利的独特旋转式提须及切剃系统将毛发从根部轻轻提起，然后紧贴皮肤精准切剃（紧贴皮肤低至 0.00 mm），刀片甚至不会接触皮肤。精确到极致，让您整个白天都能享受干净剃须效果*。

360 度旋转刀片可从各个方向切剃毛发

360 度旋转刀片可从各个方向切剃毛发

飞利浦旋转式剃须刀专为自然生长的毛发而设计，360 度旋转刀片可从各个方向切割朝各个方向生长的毛发。纳米双层精准刀片每分钟可切割多达 165,000 次，每次切割剃须效率提高 25%**。

超柔性悬挂系统能适应所有面部轮廓

超柔性悬挂系统能适应所有面部轮廓

超柔性悬挂系统配备全柔性刀头，可以完全适应各种面部轮廓，甚至能够修剪颈部难以触及的毛发，为您带来顺滑舒适的剃须感受。

技术规格

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免责声明

  1. 信息来源：欧睿信息咨询（上海）有限公司；家电行业数据库 2026 版本，以 2025 年各品牌电动身体剃须刀零售量（按” 件”）计，依据电动身体剃须刀的产品定义 

  1. 与飞利浦上一代S9000 Prestige系列相比

  2. 对比飞利浦剃须刀 3000 系列（3 天胡须量）

  3. 对比原有产品

  4. 2 年保修（购买后 90 天内在 Philips.com 上注册，可享3年延长保修）。