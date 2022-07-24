飞利浦耳机应用程序。自定义声音控制等等

飞利浦耳机应用程序可让您控制 LED 运行灯，并在耳机的人工智能和骨传导麦克风之间切换，在室内外接听电话。对于音乐，您可以在预设的聆听风格中进行选择，或使用均衡器微调您的声音，以适应您的锻炼。