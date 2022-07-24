实现耳朵自由。聆听一切声音。
跑步、骑车、漫步，随时随地的享受，让您爱上这款耳机！这些开放式无线运动耳机轻便、舒适且坚固，让您可以听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。从公园到城市街道，让您的锻炼体验上升到更高水平。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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骨传导技术通过头骨的骨骼传输声音，这意味着您无需将耳塞放入耳中，也无需戴上盖住耳朵的耳机。相反，声音会从您的颧骨直接传播到内耳——您的音乐将神奇地出现在您的脑海里！
在雨中漫步在小径上？IP66 等级意味着灰尘或倾盆大雨都无法阻挡您使用这些开放式入耳式耳机，即使在弄湿后也很安全且易于充电。只需将它们擦拭干净，然后将其连接至磁性充电支架上。
在晚上跑步。黄昏时徒步登山。或者在树林里骑车。领口后面挂一个明亮的 LED 灯带，即使在昏暗的环境中，别人也能看见您。您可以使用飞利浦耳机应用程序控制 LED，也可以使用领口的开/关按钮控制 LED。
不想为日常充电发愁？一次充电可播放 9 小时，这些骨传导的开放式耳机非常适合多种锻炼。充满电仅需 2 小时。快速充电只需 15 分钟，让您能多听一小时。
接电话？骨传导和人工智能话筒的独特组合意味着您的声音永远清晰可辨。人工智能麦克风可以消除任何环境中的背景噪音。如果您外出跑步或骑车，骨传导麦克风可以消除恼人的风噪声。通过颈带上的按钮轻松切换话筒。
何必给自己增加负担呢？这款开放式入耳式耳机非常轻，几乎感觉不到任何重量，而且在您运动时它们也不会掉落。颈带缠在您的后脑勺上，绕过您的耳尖，让耳机舒适地固定在合适的位置。
颈带上的按钮可让您暂停播放列表、接听电话、控制音量等等。当您打开蓝牙时，耳机就准备好配对了，您可以同时连接两个设备。如果您正在用手机听音乐，通过智能手表接收训练通知，那就太棒了。
飞利浦耳机应用程序可让您控制 LED 运行灯，并在耳机的人工智能和骨传导麦克风之间切换，在室内外接听电话。对于音乐，您可以在预设的聆听风格中进行选择，或使用均衡器微调您的声音，以适应您的锻炼。
声音
电信
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