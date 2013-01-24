震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。

聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势