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BASS+

无线降噪耳机

TABH305BK/00
  • 震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。 震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。 震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。
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    BASS+ 无线降噪耳机

    TABH305BK/00

    震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。

    聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势

    BASS+ 无线降噪耳机

    震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。

    聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势

    震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。

    聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势

    BASS+ 无线降噪耳机

    震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。

    聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势

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      震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。

      • 32 毫米驱动单元/封闭式
      • 贴耳式
      • 柔软耳垫
      • 全折叠

      15 小时播放时间（主动降噪 (ANC) 开启时）

      主动降噪 (ANC) 确保火车的隆隆声不会干扰震撼的节拍。想要安安静静？只需启用 ANC，不播放任何音乐。您可以获得长达 15 小时的播放时间（ANC 开启时）和 18 小时播放时间（ANC 关闭时）。通过 USB 充电，两小时即满。

      震撼低音。32 毫米钕制声学驱动器

      打造舞会效果。32 毫米钕制声学驱动器可带来清晰音质和震撼低音。

      仅重 145.5 克。轻盈。聆听效果震撼

      这些无线贴耳式耳机仅重 145.5 克，佩戴舒适，音效震撼。头带的调节很方便，十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。耳罩柔软，并且可以调整角度，直至调到舒适佩戴的位置。

      平折设计，便于放进您的口袋或袋子里

      耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。

      多功能按钮。轻松控制音乐和通话

      通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。

      连按两下即可唤醒手机的语音助手

      连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置您的下一个播放列表、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。

      18 小时播放时间（ANC 关闭时）

      18 小时播放时间（ANC 关闭时）。通过 USB 充电，两小时即满。

      技术规格

      • 声音

        原声系统
        封闭式
        磁铁型
        钕铁硼
        频率响应
        9 - 21 000  赫兹
        阻抗
        32 欧姆
        单元直径
        32 毫米
        最大输入功率
        30 mW
        隔音膜
        PET
        灵敏度
        92 dB
        类型
        动态

      • 连接

        麦克风
        内置麦克风
        蓝牙模式
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        蓝牙版本
        4.2
        最大范围
        长达 10  米

      • 便利性

        音量控制
        Y
        通话管理
        • 通话保持
        • 在 2 个通话之间切换
        • 接听/结束呼叫
        • 拒接来电
        • 在通话和音乐之间切换

      • 附件

        快速入门指南
        Y
        USB 线
        Y

      • 功率

        电池类型
        锂聚合物
        待机时间
        200 小时
        通话时间
        33* 小时
        BT+ ANC 打开
        音乐播放时间
        15*  小时
        BT+ ANC 打开

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 产品尺寸

        高度
        18.5  厘米
        宽度
        16.5  厘米
        厚度
        4  厘米
        重量
        0.1625  千克

      • 包装尺寸

        包装类型
        卡通箱
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        高度
        22.5  厘米
        宽度
        19.5  厘米
        厚度
        4.8  厘米
        总重
        0.292  千克
        净重
        0.188  千克
        自重
        0.104  千克
        EAN
        48 95229 10059 6

      • 外箱

        用户包装数量
        3
        长度
        21.2  厘米
        宽度
        16.5  厘米
        高度
        24  厘米
        总重
        1.091  千克
        净重
        0.564  千克
        自重
        0.527  千克
        GTIN
        1 48 95229 10059 3

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