震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。
聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。
聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势
震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。
聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
震撼粗犷的低音。减少干扰，心无旁骛。
聆听震撼粗犷的低音，沉浸在您的声音世界里。采用主动降噪 (ANC) 技术，减少干扰，令您心无旁骛。这款无线贴耳式耳机能够出色地呈现您挚爱的音乐。单次充电可提供长达 15 小时的播放时间，即便在打开 ANC 时也不在话下。 查看所有优势
主动降噪 (ANC) 确保火车的隆隆声不会干扰震撼的节拍。想要安安静静？只需启用 ANC，不播放任何音乐。您可以获得长达 15 小时的播放时间（ANC 开启时）和 18 小时播放时间（ANC 关闭时）。通过 USB 充电，两小时即满。
打造舞会效果。32 毫米钕制声学驱动器可带来清晰音质和震撼低音。
这些无线贴耳式耳机仅重 145.5 克，佩戴舒适，音效震撼。头带的调节很方便，十分轻便，让您几乎感觉不到它的存在。耳罩柔软，并且可以调整角度，直至调到舒适佩戴的位置。
耳罩可平折并向内旋转，便于放进您的口袋或袋子里。只需折叠起来便可随身携带。
通过多功能按钮轻松控制音乐和通话。不喜欢当前曲目？长按该按钮即可跳过。想要拒绝来电并保持聆听？只需按下按钮即可。
连按两下即可唤醒手机的语音助手。要求 Siri 或 Google Assistant 设置您的下一个播放列表、打电话或向朋友发送消息、查询天气情况等。
18 小时播放时间（ANC 关闭时）。通过 USB 充电，两小时即满。
声音
连接
便利性
附件
功率
设计
产品尺寸
包装尺寸
外箱