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汽车低音炮

TAC3856/93

超薄有源低音炮

TAC 3856 是一款超薄低音炮，采用纤薄设计，低音强劲。

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超薄有源低音炮

有源低音扬声器，低音更饱满，让您享受非凡的影院级音效

有源低音扬声器，低音更饱满，让您享受非凡的影院级音效

通过 4 个低音扬声器和 2 个高音扬声器获得加宽环绕音效

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